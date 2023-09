América inicia planejamento para temporada de 2024

Via América FC

O América Futebol Clube deu início ao planejamento para a temporada de 2024. Durante uma coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (5) no auditório da Arena América, o presidente do clube, Souza, e o CEO da HIPE e SAF do Alvirrubro, Pedro Weber, compartilharam as projeções, metas e objetivos para o próximo ano.

Com as eleições para a Associação previstas para outubro, o atual presidente do América, Souza, anunciou sua candidatura à reeleição. Com isso, o líder do Alvirrubro planeja uma temporada voltada para a reestruturação, o fortalecimento do clube e o sucesso no futebol.

“Este é um momento de união. Estamos em um patamar completamente diferente do que era quando assumi este cargo. Hoje, temos uma estrutura sólida, com mudanças em nosso centro de treinamento e várias obras em andamento, algumas delas ainda em fase de conclusão. Agora, temos um calendário, algo que não tínhamos antes, e teremos fontes de receita e recursos para montar um time competitivo”, afirmou o presidente.

Além disso, Souza reforçou sua intenção de renegociar todas as dívidas atuais do clube. Em conjunto com a SAF, também planeja melhorias na Arena América e na Sede Social do clube, localizada na Rodrigues Alves, em Tirol.

Pedro Weber, CEO da HIPE e SAF do Alvirrubro, compartilhou os investimentos planejados para a temporada de 2024. A HIPE se comprometeu a concluir a SAF, contratar um novo diretor executivo de futebol e selecionar um treinador experiente em competições regionais e com conhecimento em mapeamento de atletas. Além disso, uma reformulação do elenco está nos planos, com foco na aquisição de jogadores experientes para as competições que o clube disputará no próximo ano, como a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro.

Durante a coletiva, também foi anunciada a intenção de sediar alguns jogos na Arena América já em janeiro de 2024, com investimentos para a conclusão dos camarotes e a expansão da capacidade do estádio para mais de 5 mil lugares. Além disso, o compromisso de realizar uma reforma completa nas cabines de imprensa da Arena América foi destacado, ressaltando a preocupação do clube em oferecer um ambiente adequado para os profissionais de mídia.

“Nosso foco será muito na Arena América, com a criação de mais um campo de treinamento para o time profissional, um refeitório para os atletas e a construção de outras salas na Arena América. Além disso, faremos todas as adaptações necessárias para a operação dos jogos, incluindo a instalação de mais banheiros, camarotes para a imprensa e uma área de estacionamento com espaços para food trucks, com o objetivo de proporcionar um entretenimento de qualidade e conforto aos torcedores nos dias de jogos. A iluminação também será uma de nossas prioridades”, enfatizou o CEO da HIPE, Pedro Weber.

Categorias de Base

O investimento nas categorias de base do clube é considerado um dos pilares do projeto a longo prazo, visando o desenvolvimento de jovens talentos e a participação em competições nacionais. Foi anunciada também a inauguração de duas escolinhas de futebol.