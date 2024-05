América enfrenta Atlético-CE na Arena das Dunas neste domingo pelo Campeonato Brasileiro

Jogo de nível de Série A. Essa foi a definição do técnico do América-RN, Marquinhos Santos, sobre o confronto com o Corinthians na quarta-feira 1º. Na Arena das Dunas, o Mecão saiu na frente, mas sofreu a virada na primeira partida da 3ª fase da Copa do Brasil.

Na avaliação após o jogo, o treinador alvirrubro exaltou a postura da equipe, que não se omitiu de atacar mesmo com a qualidade do adversário. Sobre a volta, Marquinhos Santos apontou que o confronto segue em aberto apesar do adversário chegar com a vantagem do 2 x 1.

“Sabemos que enfrentamos um gigante e contra gigantes você não pode cometer erros. Nós tínhamos que fazer uma partida próxima da perfeição para conquistar a vitória e quase fizemos. Foi um jogo muito propositivo das duas equipes. No momento em que o Corinthians, por qualidade e mérito, nos colocou atrás da linha da bola foi quando sofremos o empate. Mas o time teve coragem, personalidade, qualidade e inteligência, não ficou se defendendo e jogando por uma bola”, afirmou.

“O América-RN está participando da Série D, mas não é um time de Série D e mostrou isso para o Brasil hoje. Quero parabenizar os atletas pela entrega, disposição e organização, e por ter feito um jogo de nível de Série A. A gente tem três jogos antes de enfrentar o Corinthians novamente em Itaquera. Trata-se de uma missão ainda mais difícil, mas ainda assim encontra-se em aberto”, completou.

A segunda partida está marcada para o dia 21 de maio, às 20h, na Neo Química Arena. O clube alvinegro joga por um empate, enquanto o América-RN precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para levar aos pênaltis a decisão de quem avançará as oitavas de final da Copa do Brasil.