América encerra preparação e time titular pode ter mudanças de peças e de estratégia

O América encerrou na manhã desta sexta-feira (25), no Centro de Treinamento do Ceará Sporting Club, a preparação para o jogo contra o Floresta, marcado para este sábado (26), às 16h, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza/CE, válido pela última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Sob o comando do técnico Dado Cavalcanti, os atletas participaram de trabalhos táticos posicionais e de bola parada. O último trabalho antes da decisão. Durante o dia de hoje nas redes sociais e noticiário vário surgiram especulações sobre a formação do time titular que não conta com três titulares, suspensos – Allan Ferreira, Vinícius Paulisa e Gabriel Silva.

Quem no lugar de quem. O normal seria Everton Sena ou Edson Silva, Vini Guedes ou Caio César e Gustavo Ramos. Mas, de repente, surgiu a possibilidade do aproveitamento de Rael. Tomara que não seja por problemas clínicos de João Lucas.

Eu imagino que o ala titular pode ser o cabeça de área. Dado teve tempo para enxergar a fragilidade no poder de marcação de Vini e Caio. Apenas suponho.

Rael seria o ala, com João Lucas de volante, mantendo Rodriguinho e Elvinho no meio campo, 4-3-3 normal. Uma outra possibilidade seria duas linhas de quatro, com a mesma defesa, a segunda linha com Elvinho, Vini ou Caio, ou ainda o Juninho, Rodriguinho e Rael. Rafinha e WP na frente. Eu, particularmente, não gosto de ver Elvinho preso a um lado do campo.

Temos que esperar para ver qual vai ser a opção do Dado. Acho que ele precisa jogar para vencer, óbvio, e para ser assim tem que correr riscos, faz parte do futebol.

