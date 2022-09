América é novo campeão brasileiro da Série D

O América é campeão brasileiro da Série D. O título veio neste domingo (25), mesmo após derrota por 1 a 0 para o Pouso Alegre, de Minas Gerais, no estádio Manduzão, na cidade que dá nome ao clube mineiro. O gol da partida foi marcado aos 48 minutos do 2º tempo por Victor Pereira.

No jogo da ida, disputado no domingo anterior na Arena das Dunas, o time potiguar havia vencido por 2 a 0. O jogo no Manduzão foi, portanto, a última partida do alvirrubro na quarta divisão nacional após seis anos, já que em 2023 a equipe disputará a Série C.

Na partida deste domingo, o América entrou em campo com: Bruno, Everton, Édson, Jean Pierre, Juninho, Allef, Téssio, Rômulo, Wallace Pernambucano, Elvinho e Iago.

O time classificou em segundo lugar do Grupo 3. Na segunda fase, eliminou o Jacuipense-BA. Nas oitavas, bateu o Moto Club-MA. Nas quartas, derrotou o Caxias-RS, quando assegurou a vaga à Série C de 2023. Na semifinal, eliminou o São Bernardo-SP.

