América é condenado a indenizar ex-jogador do clube por treino em separado; entenda

A 2ª Vara do Trabalho de Natal condenou o América a indenizar em R$ 17 mil por danos morais o zagueiro Rômulo, campeão da Série D de 2022 pelo clube. A sentença foi dada por o atleta ter sido afastado do grupo principal dos jogadores, no ano passado, além de ter sido incluído em grupo separado no WhatsApp, com outros nomes que seriam dispensados. A decisão foi assinada pela juíza Thácia Janny de Freitas Cardoso, na última segunda-feira (11).

Na condenação, a magistrada ainda considerou o pagamento de encargos trabalhistas, bem como as custas dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação. Cabe recurso da decisão.

O jogador, que atualmente defende o ASA de Arapiraca-AL, foi contratado pelo América em abril de 2022 e demitido em junho do ano passado. Segundo Rômulo apresentou na petição, o isolamento dos outros atletas ocorreu após o clube reformular o plantel para o Campeonato Brasileiro da Série C, demitindo-o e colocando-o para treinar separadamente do grupo principal, inclusive em horários diferentes.

Na reclamação trabalhista, o atleta afirmou que, durante esse período, foi criado um grupo de WhatsApp separado dos demais, além de só poder treinar em horários distintos do grupo principal. Ele alegou ainda que não teve a mesma estrutura de treino que o grupo principal, não contando com médico nem fisioterapeuta. Rômulo disse ainda que foi prejudicado em sua carreira por não participar de treinos específicos de futebol e por perder visibilidade no mercado.