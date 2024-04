América é campeão do Campeonato Potiguar 2024

FNF

O América venceu o segundo turno do Campeonato Potiguar, e com o título do primeiro turno, conquistou a taça do Estadual 2024.

O Alvirrubro venceu o Santa Cruz de Natal nesta quarta-feira (10) no Barrettão, por 1 a 0. O gol de Salazar saiu aos 42 minutos do segundo tempo.

O América termina a competição de forma invicta. Foram 8 vitórias e 6 empates, com 27 gols marcados e 5 sofridos.

O Santa Cruz, vice-campeão, tem 7 vitórias e 5 empates, 2 derrotas. O Tricolor marcou 20 gols e sofreu 11. Paulinho, do Santa Cruz, é o artilheiro da competição com 10 gols.

A Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol premiou o Campeão Potiguar com o valor de R$100 mil e o Vice-campeão com R$50 mil. O primeiro lugar garante vaga na Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro Série D 2025. O vice-campeão tem vaga na Copa do Brasil, Pré-Copa do Nordeste e Série D 2025.