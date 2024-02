América e ABC estreiam na Copa do Nordeste

Os representantes do Rio Grande do Norte na Copa do Nordeste entraram em campo neste fim de semana pela primeira rodada da competição.

No sábado (3), o América enfrentou o Fortaleza e foi vencido por 2 a 1. Souza marcou o gol do Alvirrubro. Lucero e Pochettino marcaram para o adversário.

No domingo (4), foi a vez do ABC, que enfrentou o Maranhão, no Frasqueirão.

O placar ficou em 2 a 2. Wallysson e Parraguez marcaram os gols do Alvinegro. Vinicius Barata e Clessione marcaram para o time maranhense.

O América volta a campo contra o Itabaiana no dia 11 na Arena das Dunas. O ABC enfrentará o Vitória- BA no dia 10, no Barradão, em Salvador.