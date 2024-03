América e ABC encerram atuação na Copa do Nordeste com desempenhos abaixo do esperado

América e ABC, os dois representantes potiguares na Copa do Nordeste, deram adeus à competição na última quarta-feira, 27. Embora tenham demonstrado recuperação durante a competição, ambos os clubes deixaram a sensação de que poderiam ter avançado mais na tabela, conforme divulgado pelo Globo Esporte. Agora, as equipes voltam suas atenções para os campeonatos estaduais e para o restante da temporada, buscando melhorar seus desempenhos e aspirar voos mais altos nas competições futuras.

O América encerrou sua participação na sétima posição do Grupo A, somando 11 pontos em oito jogos. O time rubro apresentou uma campanha de três vitórias, dois empates e três derrotas, com nove gols marcados e 11 sofridos. O clube iniciou sua trajetória no torneio com três derrotas consecutivas, mas desde então, conseguiu uma série invicta de cinco jogos.

“Não tivemos competência nos três primeiros jogos. Essa é a verdade. Foi um início de conhecimento, de iniciação de modelo de jogo. Infelizmente, o jogo do Itabaiana foi o que nos tirou da competição. Vale lembrar também a situação que tivemos na estreia contra o Fortaleza, em que a equipe fez uma boa apresentação, mas, infelizmente, a arbitragem foi determinante para aquele resultado”, lamentou o técnico Marquinhos Santos.

Adicionalmente, o América teve a infelicidade de competir em um grupo que acumulou a maior pontuação geral. Seus 11 pontos seriam suficientes para assegurar a segunda posição no Grupo B.

Por outro lado, o ABC teve uma caminhada mais longa na Copa do Nordeste, começando ainda nas fases preliminares. Após eliminar Sousa e Iguatu, o ABC iniciou sua participação na fase de grupos com um empate diante do Maranhão, em um jogo marcado por uma situação polêmica de pênalti nos minutos finais. A equipe, no entanto, enfrentou uma sequência de 12 jogos sem vitória antes de conseguir seu único triunfo na fase principal contra o River-PI.

“Foi uma vitória importante, que foi construída com muito trabalho, para quebrar essa sequência ruim. Infelizmente, a gente fica fora da Copa do Nordeste por saldo de gols. É uma coisa para a gente avaliar para o futuro. Lutamos até o último instante”, disse o treinador Marcelo Cabo.