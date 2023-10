América anuncia sistema de iluminação para o estádio José Vasconcelos da Rocha

O América anunciou nesta segunda-feira (9) um acordo com a empresa Gouveia Engenharia para a aquisição de sistema de iluminação para o Estádio José Vasconcelos da Rocha (Arena América).

Segundo o Alvirrubro, o projeto para a implantação do novo sistema de iluminação já está em andamento e vai contemplar o fornecimento e implantação de 04 (quatro) estruturas de concreto para iluminação, composta cada uma de dois postes DT 24m/1000kgf, 60 (sessenta) refletores tipo LED, para adequar o estádio às normas vigentes e dar as condições necessárias para mandar os jogos em casa com qualidade e segurança.

As informações são de que será executado também o projeto e montagem de uma subestação de 150 kVA 13800/380/220 Volts, com aprovações da Cosern e CREA-RN, para atender o Centro de Treinamentos. O CT do América também terá todo seu projeto elétrico revisado e readequado.

“Acreditamos que esta iniciativa contribuirá significativamente para proporcionar uma experiência ainda melhor para nossos torcedores e jogadores, garantindo condições ideais para partidas e treinamentos”, disse o CEO alvirrubro, Pedro Weber.

A previsão é de que a iluminação seja inaugurada em evento teste que ocorrerá semanas antes a estreia no Campeonato Estadual.