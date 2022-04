Amantino Câmara pede doação de alimentos e itens de higiene

O Instituto Amantino Câmara está solicitando o apoio da sociedade mossoroense para que sejam doados itens essenciais para a manutenção das atividades do local. Responsável por abrigar idosos de Mossoró e da região, o Amantino Câmara está solicitando a doação de alimentos específicos para a dieta dos abrigados, bem como itens de higiene pessoal e de limpeza.

Na lista divulgada nas redes sociais da instituição nesta quinta-feira, 14, constam itens considerados urgentes, quando já acabaram ou o estoque dura apenas um dia, e a lista dos menos urgentes, cujo estoque se manterá por dois ou três dias. O levantamento do estoque é feito por um funcionário do local e atualizado quase que diariamente, conforme as doações são realizadas.

Na lista dos itens urgentes, o Amantino lista alho, adoçante, amido de milho, farinha láctea, bolacha cream cracker integral, mucilon de milho, fralda XG e EG, papel higiênico, sabonete, shampoo, água sanitária, amaciante e sabão em pó. Alguns desses itens urgentes, em especial os alimentícios, são específicos da dieta dos idosos e não são comuns em cestas básicas comuns. Por isso, aumenta-se a importância de sempre doar esse tipos de alimentos.

Os itens que estão com o estoque abaixo do ideal e devem durar, apenas, dois ou três dias são: arroz integral/terra, frutas e verduras, mucilon de arroz, mucilon de arroz e aveia, neston, colônia infantil, desodorante, hidratante, leite de rosa e desinfetante. Além da doação desses itens em específico, a sociedade também pode fazer a doação em dinheiro, por meio do pix da instituição ([email protected]).

Ao todo, quase 70 idosos são assistidos pelo Instituto Amantino Câmara, que fica localizado na lateral da Paróquia de São José, em Mossoró. O local tem a renda proveniente da aposentadoria dos idosos e de alguns projetos que participa, mas os valores não são suficientes para arcar com os custos com manutenção e folha de pagamento. Por isso, a maior parte dos recursos são provenientes de doações feitas pela sociedade mossoroense e de toda a região.