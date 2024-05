Álvaro Dias deve anunciar apoio a Paulinho Freire nesta quinta-feira, 2

O prefeito de Natal, Álvaro Dias (Republicanos), deverá anunciar nesta quinta-feira, 2, o nome que irá apoiar na disputa pela sucessão à prefeitura da capital. De acordo com interlocutores, a decisão do prefeito de Natal foi de seguir ao lado do deputado federal Paulinho Freire (União Brasil).

Há ainda a expectativa de que, na entrevista coletiva, Álvaro também faça o anúncio sobre quem será o indicado como vice na chapa de Paulinho Freire. A tendência é que Joana Guerra ocupe o lugar na chapa.

Na semana passada, Álvaro Dias afirmou que o anúncio seria feito até 15 de maio.