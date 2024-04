Álvaro Dias descarta Joanna Guerra e promete anunciar apoio a Carlos Eduardo ou Paulinho em maio

O prefeito de Natal, Álvaro Dias (Republicanos), afirmou que deverá anunciar até o dia 15 de maio o candidato que irá apoiar nas eleições de 2024. Segundo ele, o nome apoiado será o do ex-prefeito Carlos Eduardo Alves (PSD) ou o do deputado federal Paulinho Freire (União Brasil).

Em entrevista a uma rádio, Álvaro Dias declarou que preferia indicar a secretária de Planejamento, Joanna Guerra (Republicanos), mas o nome dela não emplacou.

“Eu tinha uma preferência, a princípio, pela secretária Joanna Guerra, mas, de acordo com o andar da carruagem, com o desenrolar da política, eu estou achando mais viável apoiar um dos candidatos já lançados: Carlos Eduardo ou Paulinho Freire. Vou definir agora. Na primeira quinzena de maio, eu anuncio quem eu vou apoiar”, afirmou Álvaro, à 96 FM.

O prefeito de Natal acrescentou que não considera tardio o anúncio. “Pela primeira vez, eu vejo uma antecipação de uma campanha política tão grande em Natal. Antigamente, a gente só definia o candidato na convenção, em junho. Nós estamos em abril e a cobrança vem desde janeiro”, assinalou.

Perguntado sobre o que falta para a definição do apoio, Álvaro Dias respondeu: “Eu estou analisando, conversando com os aliados, conversando com as pessoas mais próximas a mim, para ver o melhor caminho para Natal, para a gestão, quem pode contribuir mais, quem pode assumir a prefeitura para dar continuidade ao que a gente já começou e não vai poder concluir”.

Uma das condições para o apoio, segundo Álvaro Dias, será a indicação do candidato a vice. Ele falou que ainda não definiu o nome, mas que poderá ser um de seus secretários. Ele citou, além de Joanna Guerra, os secretários Carlson Gomes (Infraestrutura) e Thiago Mesquita (Meio Ambiente e Urbanismo).