Alunos do IFRN Mossoró voltam a realizar visitas técnicas

A volta às aulas presenciais do Campus Mossoró aconteceu no mês de março e, juntamente com a presencialidade, foram retomadas as visitas técnicas didáticas que são aulas de campo que possuem o objetivo de relacionar o assunto teórico aprendido pelos alunos em sala de aula, com a prática da profissão. No primeiro mês após o retorno, houveram 4 visitas técnicas, com os alunos dos cursos de Informática, Edificações e Mecânica.

“O período em pandemia não permitiu que os estudantes tivessem a experiência prática da profissão durante dois anos, mas agora, com a volta à presencialidade, o Campus Mossoró trabalhará para que seus estudantes tenham uma experiência plural para que se tornem profissionais completos”, informou a instituição.

A turma de Informática foi acompanhada pelos professores Rodrigo Ronner e Michel de Deus para o Albergue Mossoró (ALBEM), uma Organização não Governamental (ONG), que acolhe acompanhantes de pacientes do SUS de outras cidades. A visita teve como propósito recuperar alguns computadores, monitores e impressoras que o ALBEM vinha recebendo como doação ao longo dos anos.

Ao todo foram analisados mais de 50 equipamentos. Os alunos tiveram a oportunidade de realizar essa atividade prática, assim como conciliar os conhecimentos vistos em sala de aula e laboratório. Já a professora Luciana Nóbrega acompanhou os alunos do segundo período do curso de Edificações para visitar e entender o funcionamento da obra do condomínio La Residence, realizada pela construtora CS Empreendimentos.

A visita ocorreu com a participação de 26 alunos da disciplina de construção civil, onde puderam conhecer e aprender os processos construtivos de estruturas de concreto armado e alvenaria de vedação. Tiveram acesso aos projetos executivos, bem como verificaram como funciona um canteiro de obras e quais são as atribuições de um técnico em edificações. Também acompanharam a execução da montagem de armação, forma, escoramento, concretagem e desforma da estrutura de concreto armado.

O professor Kaique Araújo levou estudantes do curso Técnico em Edificações para uma visita ao Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade Federal do Semi-Árido, que está em obras com a empresa CBA Construções LTDA. A visita teve o objetivo de entender a interação teoria-prática no tocante aos Sistemas Construtivos e Instalações Hidrossanitárias, mostrar ao aluno o funcionamento de um canteiro de obras, apresentar os materiais e os procedimentos executivos utilizados para a construção num todo.

Os alunos do curso de Mecânica tiveram uma visita técnica na empresa Engepetrol, acompanhados pelo docente Felipe Bento. Os estudantes puderam ver as instalações e o funcionamento das máquinas com a Coordenadora de Gestão Integrada e o Diretor-Técnico da referida empresa. O professor Felipe pontua a importância das visitas técnicas, como sendo “de muita expectativa pois para os alunos é o primeiro contato com o ambiente profissional e, através do projeto, terão a oportunidade de resolver problemas inerentes à profissão articulando a teoria e a prática e, assim, consolidando o conhecimento visto em sala de aula.”