Alunos de Mossoró conseguem primeiro lugar geral no RN na Olimpíada de Robótica

Destaque para a educação de Mossoró. Dois alunos do Over Colégio e Curso, unidade de Mossoró, conseguiram primeiro lugar geral do Rio Grande do Norte na Olimpíada de Robótica.



João Guilherme Travassos Luz, 14, do 9º ano, e Fernajndo Takashi Irikita, 13 anos, do 8º ano, que integram a equipe Arcadebots, ficaram em primeiro lugar na etapa estadual na modalidade Prática Simulação 2021.

A Olimpíada de Robótica possui duas modalidades: prática e teórica, que procuram adequar-se tanto ao público de escolas que já tem contato com a robótica educacional quanto ao público que nunca viu robótica. As atividades acontecem por meio de competições práticas (com robôs) e provas teóricas em todo o Brasil.