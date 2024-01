Alunos da rede estadual do RN alcançam bons resultados e disputam vagas no SISU

Estudantes da rede estadual do Rio Grande do Norte, que que alcançaram bons resultados no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), concorrem a vagas no Sistema de Seleção Unificada (SISU), uma plataforma amplamente empregada por estudantes de todo o país para ingressar em instituições públicas de ensino superior.

De acordo com o Governo do RN, os resultados do ENEM, divulgados na última semana, revelaram um aumento significativo no desempenho dos estudantes da rede estadual, especialmente na prova de redação. Em todo o país, os participantes demonstraram boas habilidades na produção textual, o que se refletiu positivamente na pontuação geral.

Por meio das redes sociais de diversas instituições de ensino que formam a rede estadual, muitos foram os resultados divulgados, com notas que chegaram aos 980 pontos na redação, como a de Ana Beatriz Dionísio, da escola estadual Santos Dumont, pertencente da 2ª Diretoria Regional de Educação e Cultura, em Parnamirim. A estudante comemorou o resultado, fruto de dedicação e estudo.

“Passei o meu ensino médio treinando milhares de redações, e finalmente ver que essa nota tinha se tornado realidade foi a minha maior felicidade, a conquista do ano. O resultado contribuiu muito com minha nota geral e será importante para buscar uma vaga na universidade”, disse a estudante.

De acordo com o Governo do RN, dentre os milhares de inscritos que realizaram o exame, os estudantes provenientes de escolas estaduais se destacaram não apenas pela qualidade da escrita, mas também pela capacidade de argumentação e domínio das competências exigidas na prova de redação do ENEM. Esse resultado ressalta não apenas o comprometimento dos estudantes, mas também o esforço e dedicação dos professores e gestores da rede estadual de educação.

A secretária de Educação do RN, professora Socorro Batista, destacou a importância de investir em políticas educacionais que promovam a qualidade do ensino público.

“O resultado no ENEM é fruto de um trabalho conjunto, envolvendo professores dedicados, gestores comprometidos e, é claro, estudantes empenhados. Estamos no caminho certo, investindo na formação de cidadãos críticos e preparados para os desafios do ensino superior”, afirmou a titular da SEEC.

Com a abertura do SISU, de acordo com o Governo do RN, os estudantes agora têm a oportunidade de escolher cursos e instituições de ensino superior que estejam alinhados com seus objetivos e aspirações. O desempenho excepcional na redação do ENEM certamente abrirá portas para esses jovens, consolidando a importância da educação pública de qualidade como um pilar fundamental para o desenvolvimento do país.

Cronograma

O SISU estará aberto para inscrições até o dia 25 de janeiro. É nesse período que os estudantes que realizaram o ENEM vão concorrer a 264.254 vagas em 127 instituições públicas, para o primeiro ou até para o segundo semestre de 2024, via Sistema de Seleção Unificada (SISU), o principal portão de entrada no ensino superior gratuito no Brasil.

De acordo com o Governo do RN, o resultado do processo seletivo está previsto para ser divulgado no dia 30 de janeiro, pelo Portal Único de Acesso. A matrícula dos selecionados deve ocorrer no período de 1º a 7 de fevereiro de 2024.

Uma novidade nesta edição é que o Sisu terá somente uma etapa de inscrição de candidatos às vagas nas instituições participantes para o ano. Serão ofertadas vagas de cursos com início previsto das aulas para o primeiro e o segundo semestre de 2024. Ingressar no segundo semestre leva em conta as vagas disponíveis e a ordem de classificação dos candidatos.