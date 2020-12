Aluno de 13 anos do colégio Pedro II morre em decorrência de covid-19 no RJ

Um aluno, do sétimo ano do Ensino Fundamental do Colégio Pedro II, morreu na última segunda-feira (21) em decorrência da covid-19. Eduardo Leal Keller, 13, ficou internado por duas semanas na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) Pediátrica do Hospital Universitário Pedro Ernesto, localizado no bairro de Vila Isabel, na zona norte do Rio, e não resistiu. Eduardo estudava no Campus Humaitá, na zona sul da cidade. O colégio publicou nas redes sociais uma nota de pesar pela morte do estudante.

Publicado por Colégio Pedro II em Terça-feira, 22 de dezembro de 2020 “O destino tem a prerrogativa de nos golpear. Somos atingidos com lágrimas de felicidade nos nascimentos e com lágrimas de tristeza quando das despedidas. Início e fim. Entrada e saída. Vida e morte. Renascer para uma nova vida diferente daquela que conhecemos. O nosso querido Eduardo Leal Keller nos deixou hoje”, diz o início da carta divulgada. O menino, que integrava a turma 701, foi lembrado com carinho pelo colégio, onde estudava desde o Pedrinho (ensino fundamental 1).

“Deixa saudades e mais do que isso, deixa boas lembranças naqueles que com ele conviveram. Muitos das/os suas/seus colegas irão lembrar das suas intervenções durante as aulas, no refeitório, nas aulas de Educação Física, na biblioteca e nos demais espaços que frequentou. Eduardo deixa suas belas marcas em nosso colégio. Foi breve a sua passagem por aqui. Breve, mas marcante. Que a tristeza esteja acompanhada das memórias de bons momentos passados em sua companhia”. “Para onde estiver indo, Eduardo será muito bem recebido. Terá o seu caminho iluminado. Em lá chegando, além do seu próprio brilho, levará o uniforme do Colégio Pedro II. Na ponta da língua e, sem titubear, o grito da tabuada. Saudades, pequena estrela”, finalizou a nota.

