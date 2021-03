Alto do Rodrigues é o primeiro a município do RN a instituir auxílio emergencial

Em meio à pandemia da Covid-19, vários municípios em outros estados instituíram o auxílio emergencial para auxilio à população necessitada. No Rio Grande do Norte o município de Alto do Rodrigues dá o exemplo a outros municípios, até maiores e mais poderosos, autorizando o pagamento às famílias mais vulneráveis, de Auxílio Emergencial Municipal, com o valor de R$ 200,00, a ser pago durante três meses aos que ficarem de fora do auxilio do governo federal, com possibilidade de ser prorrogado, dependendo da necessidade.

Em mensagem encaminhada à Câmara Municipal, o prefeito Nixon da Silva Baracho justificou que “o nosso Auxílio Emergencial Municipal objetiva assegurar às famílias mais pobres o direito à segurança alimentar e nutricional, o acesso a uma renda mínima para suprir as suas necessidades básicas”, justificou o prefeito Nixon Baracho (DEM).

O benefício será pago por meio de cheque nominal ao beneficiário. No caso de grupo familiar, composto por portadores de necessidades especiais, o valor do benefício será acrescido em 50%, desde que o indivíduo não receba o benefício de prestação continuada.