ALRN nomeia Renato Guerra como novo procurador-geral

O advogado Renato Guerra foi oficializado como o novo procurador-geral da Assembleia Legislativa do Estado nesta quinta-feira 2. Sua designação foi feita pela Mesa Diretora, conforme anunciado no boletim eletrônico do Legislativo Estadual. Renato Guerra é um servidor concursado da Assembleia Legislativa desde 2018 e é natural de Natal.

Com formação em Direito e mestrado em Direito Constitucional pela UFRN, Renato está atualmente buscando seu doutorado em Administração Pública. Sua nomeação ocorre em virtude da aposentadoria do procurador anterior, Sérgio Freire, que serviu durante a gestão do ex-presidente Ezequiel.

Além de sua carreira na advocacia, Renato Guerra é professor universitário e já desempenhou funções como Consultor do Estado do Rio Grande do Norte e Assessor do Tribunal de Justiça.

Dentro da Procuradoria, Renato teve um papel relevante no Planejamento Estratégico, contribuindo para a revisão e atualização da Constituição Estadual, bem como nas significativas reformas do Regimento Interno da Assembleia. Ele também participou ativamente de questões de destaque, como a CPI da Covid, e foi um membro ativo nos encontros estaduais dos procuradores legislativos de todo o Rio Grande do Norte.