ALRN enaltece trabalho da Loja Maçônica de Mossoró durante homenagem pelos 150 anos

ASSECOM/AL-RN

A tarde desta segunda-feira (3) foi de homenagem aos maçons de Mossoró. Por proposição do deputado estadual Dr. Kerginaldo (PSDB), a Assembleia Legislativa realizou uma Sessão Solene para comemorar os 150 anos da Loja Maçônica 24 de Junho, de Mossoró. Para Dr. Kerginaldo, o trabalho realizado tem feito a diferença na sociedade potiguar ao longo da história de um século e meio.

A maçonaria é uma sociedade fraternal e discreta, cujas origens remontam a associações de construtores de catedrais na Idade Média. Atualmente, a maçonaria é uma organização que reúne homens de diferentes origens e crenças, com base em valores éticos e morais compartilhados, enfatizando a busca pelo aprimoramento pessoal e a promoção do bem-estar da humanidade.

Os maçons trabalham para promover valores como liberdade, igualdade, fraternidade, tolerância e respeito mútuo, sempre buscando o aprimoramento de suas virtudes e promovendo a paz e a harmonia na sociedade. E esse foi o trabalho realizado ao longo dos 150 anos pela Loja Maçônica 24 de Junho.

Em seu discurso, o deputado Dr. Kerginaldo enalteceu o compromisso que os maçons têm demonstrado com a sociedade potiguar, em especial a de Mossoró, onde a 24 de Junho já prestou relevantes serviços com o pioneirismo no movimento abolicionista, a cessão do prédio para servir de escola e abrigo de pessoas desalojadas devido à enchentes do Rio Mossoró, a fundação do Abrigo Amantino Câmara em 1940 e a fundação da Escola Tertuliano Ayres Dias em 1982.

No entendimento do deputado Dr. Kerginaldo, é importante que a sociedade conheça mais de perto o trabalho desenvolvido pela Maçonaria. “Chegou o momento de deixar de lado o princípio bíblico que diz para dar com uma mão sem que a outra perceba. A Maçonaria precisa explicitar suas ações, mas para fazer prestação de contas à sociedade, não por vaidade. A bandeira da fraternidade da maçonaria está sendo exercida por outras entidades”, disse o deputado, que se sentiu homenageado por ter a oportunidade de realizar a Sessão Solene.

“O povo do Rio Grande do Norte agradece pela Maçonaria estar presente em nosso cotidiano e contribuindo para a construção do edifício social do nosso estado”, disse.

Representando os homenageados, que receberam placas alusivas à Sessão Solene e os 150 anos da loja, Watson Peixoto Costa agradeceu pela gentileza e respeito da Assembleia Legislativa para com a Loja Maçônica 24 de Junho. “Quero agradecer, em primeiro lugar, ao arquiteto do universo, a quem exaltamos por nos permitir nascer e viver, aos deputados e deputadas, agradeço em nome de toda a família da Loja 24 de Junho pela esplendorosa homenagem.