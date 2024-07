ALRN aprova criação da Secretaria de Cultura do Estado

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte (ALRN) aprovou, nesta terça-feira 16, a criação da Secretaria Estadual de Cultura (Secult-RN). A nova secretaria visa fortalecer a política cultural do estado, oferecendo um marco importante para o setor.

A matéria havia sido aprovada pela Comissão de Educação da Assembleia Legislativa na última quinta-feira 4 e aguardava votação no plenário. A secretária extraordinária de Cultura, Mary Land Brito acompanhou a reunião.

“Criar a Secretaria de Cultura é poder nos alinhar com a política nacional de Cultura”, afirmou a deputada Divaneide. “Na minha opinião, uma conquista para a sociedade potiguar”, definiu Francisco do PT.

Através de suas redes sociais, a vereadora Brisa Bracchi comemorou a aprovação e destacou a importância do momento para a cultura do estado.

“Que momento histórico, que momento lindo. Viva a nossa cultura!” ressaltou Brisa.