Almeida Castro será residência para alunos da Medicina da Ufersa

Após a assinatura de um acordo de cooperação técnica, a Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) e a Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância de Mossoró (APAMIM) passam a ter atuação conjunta em atividades de pesquisa e extensão. O acordo foi firmado na sede da Justiça Federal de Mossoró.

O acordo prevê que o Hospital Maternidade Almeida Castro poderá receber docentes e estudantes do curso de Medicina da Ufersa para a realização de ações acadêmicas nas áreas de ginecologia, ortopedia e cirurgia geral, entre outras atividades.

A reitora da UFERSA, professora Ludimilla Oliveira, disse que a cooperação representa a realização de um sonho antigo. “Para mim esse acordo vai além do meu papel como professora e como reitora. Há muito tempo eu, como cidadã dessa cidade, pensava o que poderia fazer para contribuir com essa instituição de saúde”, informou.

Também participaram da assinatura do Acordo de Cooperação a diretora da Apamim, Larizza Sousa Queiroz Lopes; e o juiz federal da 8ª Vara de Mossoró Orlando Donato Rocha. “Estamos diante de um marco que é resultado direto da competência dessas duas instituições, tendo a Justiça Federal como uma mediadora desse processo”, disse o magistrado. “Eu espero que a Ufersa e a Apamim cresçam juntos”. Os assessores jurídicos da UFERSA, Rodrigo de Almeida Leite; e da Associação, Gustavo Lins, acompanharam a assinatura do documento.

Com quase 200 leitos em atividade, a Maternidade Almeida Castro atende atualmente a uma população de quase 1 milhão de habitantes de 64 cidades do Rio Grande do Norte, assim como do Vale do Jaguaribe e Liberal do Ceará, e também do Alto Sertão da Paraíba.