Allyson presta contas da gestão e anuncia ações para 2024

A Câmara Municipal de Mossoró abriu o ano legislativo de 2024, hoje (20), com a mensagem anual da Prefeitura. Em mais de uma hora de leitura, o prefeito Allyson Bezerra (União Brasil) prestou contas dos primeiros anos de gestão e anunciou metas e prioridades para 2024.

O chefe do Poder Executivo lembrou o cenário desafiador quando assumiu o cargo, em janeiro de 2021, ressaltou superação de dificuldades e enumerou ações em todas as áreas da administração.

Enfatizou os programas Mossoró Realiza, Mossoró Cidade Educação, Mossoró Digital, Mossoró Mobilidade 2.0, Mossoró Rural, Estação Natal, Saúde, eventos, valorização do servidor público e outros resultados.

Na quarta mensagem anual à Câmara, Allyson Bezerra reafirmou compromisso com uma gestão transparente e participativa, buscando envolver a comunidade nas decisões que impactam a cidade.

Acrescentou sua presença na Câmara Municipal para a leitura da mensagem reforça o diálogo e transparência da gestão.

“É um momento significativo para destacarmos a importância da transparência e responsabilidade que temos com Mossoró e com o povo, com a apresentação das metas e prioridades para 2024″, disse Allyson.

Na mensagem, o prefeito anunciou diversas prioridades para 2024. É o caso da construção do anel viário para interligar as BRs 110 e 304. “Convido todos para a assinatura da ordem de serviço da obra, nesta quarta-feira, às 16h”, antecipou.

Ele conclamou a Câmara, outras instituições e segmentos sociais para unir esforços, a fim de cada vez mais atender as necessidades do povo de Mossoró. “O momento exige cooperação e trabalho conjunto para superar os obstáculos e alcançar um futuro mais próspero para todos”, frisou.

Também participaram da sessão inaugural do ano legislativo vereadores, secretários municipais, outros servidores públicos, representantes das igrejas católica e evangélica, de segmentos de classes e sociais. A sessão foi exclusiva à mensagem. Debates e votações, somente a partir da sessão de quarta-feira (21).