Allyson Bezerra e vice são empossados para a gestão 2025/2028

Por Carol Ribeiro – Blog Carol Ribeiro

Na tarde desta quarta-feira (1º), o prefeito Allyson Bezerra (União Brasil) e o vice-prefeito Marcos Medeiros (PSD) foram empossados para mais um mandato à frente da Prefeitura de Mossoró, que se estenderá até 2028.

A solenidade aconteceu no Teatro Dix-huit Rosado, sob condução da nova formação da Mesa Diretora da Câmara Municipal (CMM), eleita horas antes, e contou com a presença de vereadores, autoridades, representantes da sociedade civil e populares.

Em um discurso emocionado, Allyson Bezerra agradeceu à população pela confiança e destacou os pilares de sua administração: transparência, eficiência e compromisso com os mais vulneráveis. “Os últimos quatro anos consolidaram o entendimento de que o impossível não resiste à força de vontade e ao trabalho duro. Seguiremos com coragem, energia e determinação para honrar essa confiança”, afirmou.

Entre os principais objetivos para o novo ciclo de governo, Allyson citou o fortalecimento da saúde pública, investimentos em educação, segurança e desenvolvimento econômico. “Nosso objetivo é avançar com políticas públicas que consolidem as conquistas já realizadas e ampliem as oportunidades para todos”, garantiu.

O prefeito também ressaltou a importância de parcerias com entidades, órgãos de controle e representantes da sociedade para a construção de políticas inclusivas.

Allyson enfatizou o pagamento em dia e a antecipação de salários dos servidores públicos, melhorias na saúde e na educação, além de iniciativas para gerar emprego e renda, como os avanços conquistados na gestão anterior.

A cerimônia de posse encerrou com a promessa em seguir trabalhando para transformar Mossoró em uma cidade referência em qualidade de vida, oportunidades e desenvolvimento. “Que Deus abençoe cada trabalhador e trabalhadora. Vamos para mais trabalho e mais conquistas. Eu sou Mossoró!”, finalizou o prefeito.

Após o ato solene, Allyson e Marcos seguiram em caminhada, acompanhados por uma multidão, até o Palácio da Resistência, sede do Executivo mossoroense.