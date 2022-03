Alimentos e bebidas foram os itens mais procurados durante o Aquece Mossoró

Nesta quinta-feira, 10, o Sindilojas e a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Mossoró apresentaram um relatório com os números alcançados durante o Aquece Mossoró, que ocorreu entre 30 de outubro e 27 de novembro de 2021. De acordo com o relatório, os itens mais procurados pelos mossoroenses foram os alimentos e bebidas, com 27,2% da preferência.

A 4ª edição da Campanha Aquece Mossoró registrou recorde de público, com mais de 3 milhões de cupons depositados, e a maior premiação, quando foram sorteados um carro, duas motos e 10 televisores. Ao todo, foram injetados R$ 220 milhões na economia mossoroense.

A pesquisa de campo apontou ainda que os outros produtos mais comprados pelos mossoroenses durante o Aquece Mossoró foram os itens de vestuário (21,8%), seguidos por material de construção e elétrica (8,3%) e equipamentos de informática e celulares (7,3%). Já sobre o valor investido, 27,6% gastaram até R$ 300 e 20,4% ultrapassaram esse índice, investindo entre R$ 500 e R$ 1.000.

O Aquece Mossoró é uma iniciativa promovida com o objetivo de movimentar o comércio da segunda maior cidade do estado. O projeto é desenvolvido por meio de uma parceria entre o Sindilojas, CDL Mossoró e Sinduscon Mossoró. Segundo pesquisa realizada pela CDL e o Instituto TS2, 66,5% dos entrevistados fizeram compras durante o Aquece Mossoró incentivados pela própria campanha.

“Isso representa um crescimento de 20%, quando comparando ao mesmo período do ano anterior (2020). Esses dados são bastante significativos para o setor, em especial durante a retomada da economia no cenário de pandemia”, comemorou o vice-presidente da Fecomércio e presidente do Sindilojas, Michelson Frota.

As entidades responsáveis pela iniciativa informaram que a edição do Aquece Mossoró 2022 já está sendo planejada. A campanha terá duração de 22 dias e será realizada entre os meses de agosto e setembro. Para isso, Michelson Frota informou que as entidades vêm reafirmando as parcerias que construíram números tão significativos para o comércio varejista mossoroense.

“Chegamos ao 5º ano de campanha com a consolidação deste, que já é um dos mais relevantes equipamentos de fomento da economia do município e de toda a região Oeste do estado”, detalhou Frota, que entregou ofício de apoio para a edição deste ano ao Governo do Estado.