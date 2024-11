Alexandre de Moraes enviará inquérito do golpe à PGR na segunda-feira (25)

Por Diário do Nordeste/Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), vai remeter, na segunda-feira (25), à Procuradoria Geral da República (PGR) o relatório final do inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado para manter Jair Bolsonaro (PL) na presidência mesmo após a derrota na eleição de 2022. As informações são do g1.

Fontes próximas a Moraes disseram ao portal que o ministro não deve levantar o sigilo do relatório final, diferentemente do que aconteceu com as investigações da fraude dos cartões de vacina e dos desvios de joias e outros itens do acervo presidencial. Nos dois casos, Bolsonaro também foi indiciado.

O entendimento do magistrado é que, neste caso, a manutenção do sigilo sobre o material favorece o que chamam de “trabalho tranquilo” da equipe do procurador-geral da República, Paulo Gonet.