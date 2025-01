Alexandre Dantas é o novo técnico do Baraúnas

A Associação Cultural Esporte Clube Baraúnas anuncia mais uma contratação do clube. Aos 47 anos, Alexandre Dantas é o novo treinador do time, substituindo Carlos Rabello.

Formado em Educação Física e possuindo pós-graduação em Fisiologia do Exercício, Futebol e Futsal, Alexandre participou ativamente da reestruturação do clube desde 2021.

Ao todo, já comandou o Tricolor em 21 partidas, com um aproveitamento de 60% — o maior entre os técnicos do Baraúnas desde 2016. Sob sua liderança, o Leão voltou à elite do futebol estadual e conquistou a confiança da torcida, que gritou seu nome após a vitória sobre o Globo por 2 a 0.