Alergias alimentares podem matar? Entenda caso de influenciador que morreu depois de comer camarão

A alergia surge quando há intolerância do organismo a alguma substância, como um alimento específico, pólen, medicamento ou veneno de insetos, entre outros.

😵Quais são as reações alérgicas? O contato pode causar, em minutos, reações violentas no corpo, como: edema de glote (inchaço repentino na garganta, impedindo a passagem de ar para os pulmões);

(inchaço repentino na garganta, impedindo a passagem de ar para os pulmões); choque anafilático (reação alérgica grave que surge em poucos segundos, causando sintomas como coceira, inchaço da boca, língua e rosto);

(reação alérgica grave que surge em poucos segundos, causando sintomas como coceira, inchaço da boca, língua e rosto); vômitos ;

; diarreias ;

; convulsões ; e

; e morte. 🧬 Por que temos reações? As reações ocorrem porque o sistema imunológico confunde substâncias inofensivas, como alimentos, picadas ou até mesmo o látex da borracha, com invasores. Assim, anticorpos tentam destruí-los e, quando a pessoa alérgica faz novos contatos com esses agentes, os anticorpos reconhecem a substância e a atacam. Uma pesquisa mostrou que 92% das pessoas que morreram por alergia (anafilaxia) tinham conhecimento do problema, mas achavam que um pouco de contato não faria mal. A morte nestes casos ocorre por falta de tratamento adequado e imediato. A gravidade de uma futura reação alérgica é imprevisível. 💉 Diagnóstico e tratamento Para cada tipo de alergia há um tipo de tratamento. Expor o alérgico à substância que causa alergia pode funcionar em alguns casos com acompanhamento médico e tratamento correto.

O diagnóstico correto é o melhor caminho para evitar as reações, pois conhecendo o “inimigo” fica mais fácil combatê-lo ou evitá-lo.

O diagnóstico pode ser dado por um médico alergista, que vai investigar o histórico e fazer um exame na pele ou de sangue para confirmar a presença de anticorpos que provocam a reação alérgica. 🦐 🥛 Alergia a alimentos Na alergia alimentar, o sistema imunológico produz anticorpos e libera histamina em resposta a um alimento específico. Qualquer alimento pode causar uma reação alérgica, mas os principais vilões são: ovos, leite, amendoim, frutos do mar, soja e gergelim. No Brasil, os dois alimentos que mais causam alergia são o leite e o camarão. Animais como o camarão, a lula e o mexilhão têm um antígeno na formação do tecido que dispara essa reação. O mesmo antígeno está presente nos ácaros, então quem tem alergia respiratória a poeira fica mais predisposto à reação alimentar também, segundo a especialista. A alergia alimentar começa, geralmente, na infância, mas pode ocorrer em qualquer idade. Muitas crianças se livram das alergias conforme envelhecem, mas algumas alergias podem durar a vida toda. O único tratamento comprovadamente eficaz para alergia alimentar é evitar o alimento desencadeador. No caso de uma crise alérgica, uma das possibilidades, a depender de cada situação, é a aplicação de uma injeção de adrenalina em um músculo, geralmente no músculo lateral da coxa, para conter as reações. 💊 Alergia a medicamentos A alergia a medicamentos é uma manifestação de hipersensibilidade do sistema imunológico, o corpo reage a componentes que não deveriam ser nocivos ao organismo. O primeiro passo é interromper o uso do remédio suspeito de causar a reação, daí, o alergista pode prescrever um substituto de princípio ativo diferente. Os sintomas da alergia aos medicamentos podem variar de urticária (irritação que causa coceira na pele) a choque anafilático (reação alérgica grave). Diarreia, vômitos, dores em locais diversos e edema (inchaço) nos lábios e nos olhos também podem ocorrer. Antibióticos e anti-inflamatórios são os remédios que mais causam alergias. 🐝 🐜 Alergia a abelha, vespa e formiga A reação alérgica grave à picadas de abelhas ou vespas pode surgir rapidamente após a primeira ferroada, geralmente em apenas 5 minutos. Os sintomas de reação alérgica são: urticárias, inchaço nos lábios e olhos, hipotensão (queda de pressão), vômitos, rouquidão, dificuldade respiratória, desorientação e perda da consciência. A anafilaxia ( reação alérgica aguda) pode ocorrer após uma única picada de abelha (e pode matar). Cerca de 3% da população é alérgica ao veneno da abelha e pode desenvolver reações anafiláticas após ferroadas. 🔬 O que é o choque anafilático O choque anafilático é uma reação alérgica extrema que surge poucos segundos, ou minutos, após o contato com uma substância a que se tem alergia, como camarão, veneno de abelha ou alguns medicamentos. Além dos sintomas da reação anafilática, no choque, a pessoa também tem queda de pressão arterial significativa. Sintomas do choque: Dificuldade para respirar com chiado;

Coceira e vermelhidão na pele;

Inchaço na boca, olhos e nariz;

Sensação de uma bola na garganta;

Dor abdominal, náuseas e vômitos;

Tontura e sensação de desmaio;

Suores intensos;

Confusão ou desmaio. Devido à gravidade dos sintomas e ao risco aumentado de ficar sem conseguir respirar, é importante iniciar o tratamento o mais rápido possível.