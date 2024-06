Alegria do Papa pela elaboração das diretrizes gerais da Igreja no Brasil

Na mensagem, Francisco afirmou ter tomado conhecimento com alegria que durante a Assembleia os bispos trabalharam nas novas Diretrizes para a Evangelização do Brasil, ainda em processo de elaboração mas, acima de tudo, em ritmo sinodal.

No texto, o Pontífice afirma ainda ter ficado particulamente satisfeito ao saber da realização das primeiras instituições do ministério de catequista, salientando que este é um passo significativo para fortalecer a formação cristã e assegurar que o ensino da fé seja transmitido com profundidade e zelo.

“Encorajo todos a manter sempre viva a chama do amor ao próximo e da busca pela verdade. Recordo as palavras do Apóstolo Paulo: “Sede, pois imitadores de Deus como filhos queridos. Vivei no amor, como Cristo também nos amou e se entregou a Deus por nós” (Ef 5, 1-2). Que esse espírito de amor e entrega continue a guiar todas as suas ações pastorais”.

Vaticannews