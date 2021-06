Alcoolismo: veja dicas de como parar de beber

Como parar de beber? O primeiro passo para uma pessoa para de beber é ela entender que está passando por um processo de adoecimento por causa do álcool.

Assumir que tem um problema e reconhecer os prejuízos que o álcool causa à sua vida e a de outras pessoas é fundamental para a mudança

Faça um comparativo das vantagens e desvantagens de parar de beber e do outro lado as vantagens continuar bebendo

Elimine toda bebida alcoólica da sua casa

Evite locais em que as pessoas estejam bebendo

Experimente alternativas que vem trazer locais e companhias que fazem bem e que não estejam relacionados com o uso de álcool

Procure ajuda especializada de um médico psiquiatra e um psicólogo, você também pode buscar tratamento gratuito pelo SUS nos Caps

Reveja sempre os aspectos positivos que você está tendo por ter parado de beber

Caso você sinta que tem problemas com o álcool, é importante que você procure um médico psiquiatra. Para saber mais, assista ao vídeo como ajudar alguém a parar de beber no canal do Dr. Ajuda no Youtube.