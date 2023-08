Alckmin diz que não teve ‘nenhuma conversa’ com Lula sobre deixar ministério: ‘Cargo é do presidente’

De acordo com o colunista do g1 Valdo Cruz, uma das ideias em estudo para dar mais espaço ao Centrão na Esplanada e facilitar a aprovação dos projetos do governo no Congresso Nacional seria retirar Alckmin do MDIC e dar a ele o comando da execução do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que ficaria sob o guarda-chuva da vice-presidência.