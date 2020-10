Albergue de Mossoró (Albem) celebra 4 anos com realização de evento beneficente

Com mais de 2.600 pessoas atendidas, o Albergue de Mossoró (Albem) completará no próximo dia 08 de dezembro quatro anos de atividades, recebendo acompanhantes de pacientes vindos da zona rural de Mossoró e de outros municípios vizinhos, internados nos hospitais públicos da cidade, oferecendo hospedagem e refeições gratuitas, além de outros serviços.

Para celebrar a data, o Albem está promovendo um desafio virtual envolvendo parceiros, ex-albergados, amigos e a população de um modo geral no intuito de incentivar a prática de exercícios físicos e, ao mesmo tempo, levantar recursos para ajudar na manutenção e funcionamento da instituição.

As inscrições para o #DesafioVirtualdoBem são realizadas através do contato 84. 98703-9058 (link direto para o Whatsapp – https://whats.link/desafiovirtualalbem) ao valor de R$ 20,00. Cada participante, terá direito a um kit, contendo: 1 (um) número de peito, 1 (um) certificado de participação e 1 (uma) medalha comemorativa.

O kit, poderá ser retirado no Albem, em formato de drive-thru com datas estipuladas. Para os participantes de outras cidades, o envio do kit pode ser combinado com a equipe organizadora do evento que consiste numa maratona de atividades envolvendo mobilização e incentivos a cumprir metas entre os dias 06 e 13 de dezembro.

As categorias do são:

– Caminhada e corrida:

Meta: concluir 10km

Objetivo: concluir 15km

Conquista: concluir 21km

Êxito: concluir 42km

– Ciclismo:

Meta: percorrer 50km

Objetivo: percorrer 100km

Conquista: percorrer 150km

Êxito: percorrer 200km

– Categoria futuros atletas:

Caminhada e corrida Kids: a idade mínima exigida é de 06 anos. O percurso poderá ser realizado no local que julgar ser mais adequado e seguro, assim como pode ser de forma mista, ou seja, corrida de solo, caminhada e corrida de bicicleta.

Elizabete Duarte comenta sobre o desafios de manter a instituição: “Realizar trabalhos filantrópicos nunca foi um trabalho fácil, mas estamos vencendo essa batalha e muito felizes em celebrar estes quatro anos de atividades ajudando as pessoas”.