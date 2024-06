As fortes chuvas que caíram entre a madrugada e a manhã desta terça-feira (4) causaram um alagamento que interditou a Rodovia Estadual Olavo Montenegro, em Parnamirim, na região metropolitana de Natal. Segundo testemunhas, a via ficou fechada por cerca de duas horas.

Alagamento interdita avenida que liga bairros de Parnamirim a Natal: ‘Ficou todo mundo ilhado’

Caso aconteceu na manhã desta terça-feira (4) na avenida Olavo Montenegro. Segundo moradores, via ficou fechada por cerca de duas horas.

Por Pedro Trindade, Inter TV Cabugi

04/06/2024 11h22 Atualizado há 2 horas

Chuva provoca alagamento e congestionamento na avenida Olavo Montenegro, na Grande Natal

Chuva causa alagamento em ruas e avenidas de Natal

Alagamento causou interdição e congestionamento na avenida Olavo Montenegro, em Parnamirim, na Grande Natal. — Foto: Pedro Trindade/Inter TV Cabugi

Alguns dos carros que se arriscaram a passar pelo trecho alagado quebraram e precisaram de reboque.

“Sempre que chove, a água desce das ruas do Parque das Árvores e acaba criando lagoas aqui. A prefeitura esteve há pouco dias aqui, deixou muita areia na beira da estrada e acabou entrando nos bueiros e entupiu”, afirma o pedreiro Joelson Pessoa.

Ainda de acordo com ele, muitos motoristas não conhecem o bairro e, por isso, preferem arriscar passar no alagamento ao invés de entrar nas ruas do Parque das Árvores, a maior parte delas de terra.

“Já quebraram vários carros, saíram em reboques, porque é muito funda, a poça”, complementou.