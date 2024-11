Al Hilal revela resultado de exame de Neymar e estipula prazo para retorno

ESPN Brasil

Neymar ficará ao menos quatro semanas fora de combate. Em comunicado nesta quarta-feira (06), o Al Hilal confirmou que exames de imagem indicaram que o craque sofreu uma ruptura no tendão da coxa.

A expectativa é de que o brasileiro fique afastado dos gramados por um período entre quatro e seis semanas.

O atacante sofreu o novo problema físico na partida da última segunda-feira (04), quando foi a campo no segundo tempo durante a vitória do Al Hilal contra o Esteghlal, do Irã, pela 4ª rodada da Champions League Asiática.

O brasileiro entrou na partida aos 12 minutos do 2º tempo e se destacou por um lindo chapéu e por discutir feio com um adversário. No entanto, apenas 28 minutos depois de pisar o gramado, ele sofreu lesão na perna e teve que ser substituído.

Veja o comunicado divulgado pelo Al Hilal:

“Os exames revelaram que Neymar Jr. sofreu uma ruptura no tendão da coxa. Ele passará por um tratamento e programa de reabilitação que durará de quatro a seis semanas”.

O que Neymar disse sobre a nova lesão

Horas após sair lesionado da vitória por 3 a 0 do Al Hilal sobre o Esteghlal, Neymar se manifestou sobre a contusão. Em postagem nos Stories de seu Instagram, o atleta afirmou que sentiu uma “cãibra muito forte”, o que motivou seu pedido para ser substituído após apenas 28 minutos em campo.

O astro também salientou que já havia sido avisado pelos médicos que sentiria dores após ficar um ano em recuperação da cirurgia no ligamento cruzado do joelho.

“Senti como se fosse uma cãibra, só que muito forte! Farei exames e espero que não seja nada de mais”, escreveu Neymar. “É normal após um ano acontecer isso. Os médicos já tinham me avisado, por isso tenho que ter cuidado e mais minutos para jogar”, completou.

Em coletiva após a partida, o técnico do Al Hilal, Jorge Jesus, também falou do tema e apontou que Ney terá que aprender a lidar com as dores neste momento de volta aos gramados.

