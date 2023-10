AL aprova projeto que reconhece Mossoró como capital da cultura do RN

A Assembleia Legislativa aprovou nesta semana o projeto de Lei, de autoria do deputado Neilton Diógenes, que reconhece Mossoró como capital da cultura do RN.

A medida segue para sanção da governadora Fátima Bezerra (PT).

“A cidade de Mossoró se destaca como a Capital da Cultura devido à sua riqueza cultural, preservação de tradições, realização de festivais e eventos culturais, cenário artístico ativo e patrimônio histórico-cultural. Esses aspectos contribuem para a promoção da cultura local, a atração de turistas e o fortalecimento da identidade mossoroense, transformando-a em um celeiro de artistas para o cenário nacional”, analiso o parlamentar.

Comunidade artística

O deputado chamou atenção para o fato de que Mossoró abriga uma comunidade artística viva, vibrante e talentosa, com grupos de teatro, companhias de dança, corais, bandas musicais e artistas plásticos reconhecidos nacionalmente como as companhias Grupo Máscara de Teatro, Pessoal do Tarará, Arruaça, Escarcéu, Bella trupe, Cia Bagana de Teatro, Mandacaru, Cia Panelinha, Cia Pão Doce, Associação Cultural Cidade Viva, Quadrilha Lume da Fogueira e o Grupo de Dança Diocesana, dentre outros.

Observando a produção cultural mossoroense, o deputado lembrou o trabalho dos artistas Tony Silva, Antônio Francisco, Lenilda Teixeira, Marcelo Amarelo, Nida Lira, Kelly Lira, Alzineth, Nonato Santos, Mônica Danuta e Nathalia Negreiros.

Em apresentações culturais, citou o Mossoró Cidade Junina, com o Chuva de Bala no País de Mossoró, Festa de Santa Luzia e Auto da Liberdade, além dos equipamentos situados no Corredor Cultural Gonzaga Chimbinho, como Memorial da Resistência, Teatro Dix-hui Rosado, Estação as Artes Elizeu Ventania, Praça de Convivência, além do Museu Histórico Lauro da Escóssia, dentre outros.