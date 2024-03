Akira Toriyama, criador da série “Dragon Ball”, morre aos 68 anos

Akira Toriyama, o autor japonês que criou a popular e influente série Dragon Ball, morreu devido a um problema cerebral na sexta-feira, 1°, aos 68 anos, mas a informação foi divulgada apenas na na madrugada desta sexta-feira (8) por estúdios ligados ao artista.

O artista morreu de hematoma subdural agudo, uma forma de sangramento cerebral, segundo um comunicado.

Toriyama foi a mente por trás da franquia de animações de artes marciais com Son Goku, um garoto do espaço sideral com força sobre-humana e cauda de macaco que embarca em uma busca pelas sete esferas do dragão.

O universo Dragon Ball continua sendo um dos sucessos globais de maior sucesso do Japão, cativando os corações de muitos adolescentes e adultos amantes de mangá de todo o mundo desde sua estreia na década de 1980.

A morte de Toriyama foi anunciada na sexta-feira pelo site oficial de Dragon Ball em um comunicado compartilhado pela Bird Studio e Capsule Corporation Tokyo.

“Lamentamos profundamente que ele ainda tenha vários trabalhos em fase de criação com grande entusiasmo”, afirmou.

“Ele teria muito mais coisas para alcançar. No entanto, ele deixou muitos títulos de mangá e obras de arte para este mundo”, acrescentou, agradecendo aos fãs pelo apoio em nome de Toriyama.