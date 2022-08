Ajuda humanitária da LBV, no combate a fome assiste famílias em vulnerabilidade social em Tangará

A Legião da Boa Vontade (LBV), por meio da campanha Diga Sim!, intensifica sua atuação no combate a fome de milhares de famílias em situação de vulnerabilidade social em todo o país. A iniciativa solidária, percorreu 90 quilômetros de estrada até o município de Tangará, para fazer entrega 400 quilos em cestas de alimentos às famílias ciganas de origem Calon, as quais dividem suas moradias em barracos de lonas, papelão, abrigando pessoas de todas as idades, especialmente crianças vivendo em situação de risco social.

A ajuda da LBV no combate à fome, “chegou no momento certo”, destaca a moradora da comunidade Calon, a Sra Sandra Rufino de 58 anos, mãe de três crianças. Ela comenta ainda que, “hoje não tínhamos nada para nos alimentar, vivo com o auxílio do Governo Federal e quando recebo, já está todo comprometido no mercadinho”, afirma. A descendente dos Garcias relata que, o modo de vida da comunidade é de maneira simples no enfrentamento a insegurança alimentar. A mãe Sandra, agradece o apoio da Instituição, “estamos felizes com a chegada da LBV em nossa comunidade, trazendo o alimento necessário à nossa família, que Deus abençoe a todos que fizeram essa doação chegar até nós”, declara.

A líder cigana, Francisca Dantas, agradeceu o apoio e parceria da Instituição para a comunidade Calon. “Queremos agradecer em nome do nosso grupo, a todos que contribuíram que essa importante doação em cestas de alimentos, chegasse ao nosso povo, que tem enfrentado a insegurança alimentar”, disse.

História dos povos Calon

De origem nômade ou ibérico, os ciganos Calon, também conhecidos como gitanos em Portugal e na Espanha, chegaram ao Brasil, a partir do século XVI, falam a língua Shib Kalé ou Caló, que é uma mistura de Romanês, Português e Espanhol.

A LBV e você são a Esperança de milhares de famílias!

A Solidariedade não pode parar.

Faça parte dessa força-tarefa para levar assistência humanitária e esperança aos que mais necessitam nesse momento de tantos desafios.

Doe acessando o site www.lbv.org.br ou faça uma transferência bancária pelo PIX: [email protected]

Conheça a LBV e ajude. Em Natal/RN, a Instituição está localizada a Rua dos Caicós, 2148 – Bairro Dix-Sept Rosado. Informações pelo telefone (84) 3613-1655.