Agricultura Quinta-feira – 21/12/2023 “Mossoró Rural’: consultoria de fruticultura atende 30 agricultores de oito comunidades rurais

Em 2023, a consultoria na cadeia da fruticultura atendeu 30 agricultores de oito comunidades rurais de Mossoró. A iniciativa é resultado do programa “Mossoró Rural”, realizado pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

Os agricultores contemplados com o programa são das localidades Maísa, Pau Branco, São Romão, Oziel Alves, Pomar, Poço 10, Córrego Mossoró e Paulo Freire. A consultoria, de quatro horas de atendimento, é realizada mensalmente. Toda visita é agendada previamente com cada produtor, sendo priorizados os horários sugeridos pelos agricultores, isto é, durante os turnos da manhã ou tarde.

Ao todo, são dois anos de consultoria, explica o técnico de campo do Senar, Vianey Reinaldo de Oliveira. O engenheiro agrônomo destaca que a consultoria ocorre em duas etapas, sempre na presença do produtor. A consultoria técnica do SENAR, através da Assistência Técnica e Gerencial (AteG), é destinada para qualquer produtor que já esteja inserido numa determinada cadeia produtiva e que manifeste interesse em receber aquela assistência.

“A primeira está relacionada à produção agrícola, realizada na propriedade, diretamente na área de produção, onde podem ser identificados possíveis problemas no cultivo, como o ataque de pragas e doenças, deficiência nutricional, necessidade de correção e adubação do solo etc., assim como as respectivas soluções. A segunda etapa é gerencial, podendo ser realizada na área de produção ou na residência do produtor, onde são tratados assuntos relacionados a custos de produção, venda de produtos, cronograma de execução das atividades de campo, preenchimento de planilhas etc. Vale ressaltar aqui que cada produtor recebeu um Caderno do Produtor, onde podem ser inseridas essas informações”.

O consultor do Senar explica ainda que em cada consultoria é realizado um diagnóstico de campo, ou seja, é verificado o que foi executado das últimas orientações, e reavaliada a situação atual, de modo que, se o que foi sugerido foi atendido, é feita uma análise dos resultados obtidos e mostrado ao produtor os possíveis benefícios da execução daquela atividade. “Mas se o que foi proposto ainda não foi realizado, é feito novamente uma avaliação da situação atual e sugeridas novas orientações”. Vale ressaltar que, normalmente, a cada mês surgem novas situações passíveis de orientações. Também é importante destacar que essas orientações dizem respeito tanto à parte de cultivo (controle de pragas e doenças, sugestão de adubação etc.) quanto à parte gerencial (anotação das informações de produção no Caderno do Produtor).

Vianney Oliveira destaca que as consultorias servem para “dar um norte” aos produtores. Segundo ele, na maioria dos casos foi identificado que havia vários excessos de custos, reduzindo drasticamente os lucros. “No campo, foram identificadas variedades pouco produtivas, suscetíveis a pragas e doenças, solos mal manejados etc.”, disse o consultor que afirmou que através das consultorias esse cenário mudou ou está mudando drasticamente.

“O produtor tem a possibilidade de interagir com um engenheiro agrônomo, utilizando manejos estritamente planejados para cada situação, aumentando a produção, reduzindo custos e aumentando o faturamento. E o mais importante de tudo, mesmo após a finalização do Projeto, a carga de conhecimento adquirida pelo produtor é suficiente para que ele mesmo possa tocar o seu negócio daqui pra frente”.