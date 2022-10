Agricultura: o controle de pragas e a sua importância para o manejo de plantações

Por Fagundes Rodrigues, Lucas Rafael e Rafaela Lúcio

No meio ambiente, existem diversos tipos de microrganismos que atuam para manter o equilíbrio da biota — conjunto de espécies e seres vivos que se agrupam na natureza, como a fauna e flora, trazendo equilíbrio. Porém, caso haja aumento expressivo ou uma diminuição desses organismos em determinados locais, pode haver um desequilíbrio e este trazer consequências para o bom funcionamento ambiental.

Agricultura é uma atividade que existe desde da pré-história, quando nossos antepassados utilizavam técnicas rudimentares de produção de alimentos para sua própria subsistência. Hoje, depois de grandes avanços na tecnologia e na nossa sociedade, a agricultura passou a representar uma forte atividade econômica e humana que é essencial para a sobrevivência da população que depende da produção desses alimentos.

Fonte: Blog da bel agro, disponível em: https://blog.belagro.com.br/importancia-da-agricultura-familiar/

No século 20, no Brasil, a agricultura ainda era uma atividade braçal. Segundo dados da Empresa brasileira de pesquisa Agropecuária — Embrapa, só 2% das propriedades rurais, no século passado, possuíam máquinas agrícolas. E o acesso à tecnologia e à informação, eram precários para homens e mulheres naquela época. O crescimento, hoje, da agricultura segundo à Embrapa, representa uma combinação de fatores, entre eles o investimento em pesquisa e estudos na área que melhoraram a produtividade.

O crescimento, hoje, da agricultura segundo à Embrapa, representa uma combinação de fatores, entre eles o investimento em pesquisa e estudos na área que melhoraram a produtividade.

No cenário atual, o Brasil possui uma enorme extensão de terras que são utilizadas para a produção de alimentos, e as plantações e lavouras ocupam boa parte dessas terras. Segundo dados do IBGE, a área agrícola do Brasil cresceu 44,8% de 2000 a 2018 e hoje ocupa uma área de 664.784 km².

Segundo dados do IBGE, a área agrícola do Brasil cresceu 44,8% de 2000 a 2018 e hoje ocupa uma área de 664.784 km².

Apesar de todo esse crescimento e potencial do Brasil na produção de alimentos, existem desafios no manejo dessas lavouras no campo, pelo surgimento de pragas — organismos invasores que prejudicam ou até dizimam grandes áreas de plantações. E como exposto inicialmente, caso haja um desequilíbrio no seu funcionamento, podem haver percas em áreas de plantações pela invasão de organismos danosos e trazer prejuízos para a economia do pais.

Assim, compreender como funciona o controle de pragas na agricultura, qual sua importância para as plantações e como é feito o seu manejo visando proteger a produção, é de suma importância para mitigar efeitos prejudiciais nas culturas agrícolas.

Segundo a engenheira agrônoma e pesquisadora da UFERSA, Raquel Soares, para entender sobre a importância desse manejo para a agricultura, é preciso compreender o que ele significa, quais organismos e suas implicações para o meio ambiente.

Raquel Soares

No infográfico a baixo, podemos compreender melhor o que é o controle biológico, quais organismos atuam nessas culturas e quais suas implicações.

Por: Lucas Rafael

Atualmente com o avanço da tecnologia, vários métodos de controle biológico de pragas podem ser observados no manejo de lavouras, o controle biológico com parasitas, insetos e vírus se utilizam dos meios que o próprio ecossistema oferece para o controle de pragas. Contudo, a utilização de produtos químicos são também um dos principais sistemas de controle de pragas usados para o manejo de plantações e culturas. De acordo com Raquel, “casos de intoxicação são bastante severos, e há casos onde pessoas acabaram falecendo” explica. Para ela, “a vantagem do controle biológico é por ser um controle limpo, que não deixa resíduos na natureza e não causa prejuízos ao ser humano”, finaliza.

Joaninha Eriopis connexa, predando pulgões em planta de couve

“casos de intoxicação são bastante severos, e há casos onde pessoas acabaram falecendo”. A vantagem do controle biológico é por ser um controle limpo, que não deixa resíduos na natureza e não causa prejuízos ao ser humano”.

De acordo com Rachel Soares, é importante destacar que o controle alternativo, ou seja, o uso dos recursos que a própria natureza oferece, para o controle biológico, é um importante instrumento para manter o equilíbrio ambiental, isso porque o uso de produtos químicos podem trazer efeitos prejudiciais para a saúde humana e para a fauna e flora. Segundo a pesquisadora, “se o produtor não controlar os insetos que estão atacando a sua produção, ele vai ter uma perca e redução de ganho. Então, ele precisa levar esse tema bastante a sério”, Comenta.

“se o produtor não controlar os insetos que estão atacando a sua produção, ele vai ter uma perca e redução de ganho. Então, ele precisa levar esse tema bastante a sério”.

Segundo a política agrícola brasileira de Defesa Agropecuária, é necessário união mundial e nacional no combate à pragas que acometem as culturas. No Brasil é necessário comprometimento e organização através das medidas da política fitosanitária — que visa a proteção dos vegetais e a valorização dos métodos científicos e do respeito a legislação vigente quanto ao tratamento dessas ações.

No Brasil, alguns dados mostraram os efeitos de pragas agrícolas nas principais lavouras como nas de soja, de milho, entre outras. Esses efeitos por sua vez, causaram enormes prejuízos. Entre 2007 e 2008, estimativas apontaram que o Brasil perdeu 2,38 bilhões pela doença da ferrugem asiática que afetou a soja. Recentemente, pesquisas indicaram que as pragas causadas por insetos invasores, trouxeram percas anuais de 12 bilhões, entre outros custos que se somaram a esses para atenuar o controle de pragas.