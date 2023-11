Agricultura familiar representa 80% dos estabelecimentos do RN

Representando 80% do total de estabelecimentos no Rio Grande do Norte, a agricultura familiar é uma importante atividade para o estado. Segundo o secretário Alexandre Oliveira, titular da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar (SEDRAF), o RN dispõe de 51.000 estabelecimentos deste segmento.

Alexandre informa que, apesar da agricultura familiar ser uma atividade que está espalhada por todo o estado, a região Assu-Mossoró é o território onde a atuação é mais intensa.

De acordo com o secretário, existem aproximadamente 30 cooperativas no RN. “A agricultura familiar produz para o mercado interno. O agronegócio produz para a exportação, como é o caso do melão”, explicou Alexandre.

1ª Feira Potiguar da Agricultura Familiar

Nesta segunda-feira 6, o Governo do RN lançou a 1ª Feira Potiguar da Agricultura Familiar e Economia Solidária – “Alimentos saudáveis na mesa do povo potiguar”, que

aconteceu no bairro de Lagoa Nova, em Natal.

O principal objetivo da feira foi promover a democratização do acesso a mercados para agricultura familiar, ofertando produtos que demonstrem a diversidade da agricultura potiguar.

O evento é uma iniciativa do Governo do Estado, por intermédio da SEDRAF, com recursos do acordo de empréstimo com o Banco Mundial. A ocasião também teve a colaboração da União das Cooperativas da Agricultura Familiar e da Economia Solidária (Unicafes-RN), bem como o apoio de órgãos como a Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RN), e a , da Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e Assistência Social (Sethas), por exemplo.