AGRADECIMENTO E INFORMAÇÃO

Caros amigos, jamais chamaria de leitores, pois são amigos, que vem acompanhado essa página há muitos anos neste jornal. Sou grato, a direção deste veículo de comunicação que sempre foi gentil e amiga, principalmente na pessoa do irmão e amigo Laíre Rosado. Entretanto, diante de inúmeras mudanças, esta página vem sentido dificuldade de expor suas necessidades. Porém, sou grato aos irmãos: padres, pastores, diáconos, presbíteros, escritores, imortais de diversas academias, aos amigos leitores, que buscaram no meu e-mail ou mesmo por telefone, saber o motivo pelo qual esta simples página não está mais sendo lançada como de costume.

Todas as reformas que caminham para bem, devem ser sempre bem-vindas e acolhidas. Porém, as mesmas precisam de benevolência, bondade, simplicidade e principalmente de amor ao próximo, sendo esta última a maior prova de grande pessoal.

Quero deixar a minha eterna gratidão a vocês, meus amigos leitores, sem o qual esta página não teria sentido algum.

Sou grato ao meu Deus, que me fez saber, que a grandeza de um homem não está em seus títulos, livros lançados, medalhas e reconhecimento. Está sim, num coração cheio de bondade e generosidade para o próximo.

A inteligência, a bondade, a generosidade e a humildade é o pavimento que leva a porta eterna, mas o que faz ultrapassar os portais santos, é um coração repleto de amor.

PENSAMENTO

“A grandeza de um homem está em ter ao seu lado o Juiz dos mundos, Deus.”

(Teólogo Ricardo Alfredo)

ACJUS – academia de ciências jurídicas e sociais de Mossoró

Esta é a CASA DE RUY BARBOSA, ELDER HERONILDES DA SILVA e MILTON MARQUES DE MEDEIROS. Parabéns confrades da ACJUS. Parabéns grande irmão José Wellington Barreto. O eterno guerreiro de Deus.

REFLETIR

“Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima, e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai”. (Filipenses 2:1a11).

AFLAM MOSSORÓ

A aflam lança seu canal no Youtube é só conferir.

https://www.youtube.com/channel/UC5SHO3qG1lVDa246yQ9pGBQ/featured?view_as=subscriber

Academia Mossoroense de Letras (AMOL) 4º Concurso de Contos, Crônicas e Poesias “João Batista Cascudo Rodrigues” RESULTADO FINAL:

A comissão julgadora do presente concurso acadêmicos(as):

1 – Taniamá Vieira da Silva Barreto;

2 – Maria do Socorro Cavalcanti;

3 – Ricardo Alfredo de Souza;

4 – Geraldo Maia do Nascimento.

TV futuro – BAOBÁ CULTURAL

Programa Baobá Cultural sobre o Museu do Sertão, que foi ao ar pela TV Cultura no dia 7-11-2020.

http://www.tvfuturo.com.br/pt/v%C3%ADdeos/751-baoba1.html

BOLETIM DA FUNDAÇÃO VINGT-UN ROSADO – Cultura mossoroense.

O novo Boletim Bibliográfico da Fundação Vingt-un Rosado já está no ar.

Acesse: https://colecaomossoroense.org.br/site/boletim/

ACJUS – Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró

O irmão e amigo dr. Wellington Barreto presidente da ACJUS, vem dando um show de cultural e sabedoria ao construir o palácio Milton Marques, nosso inesquecível irmão e amigo. Parabéns, presidente. Parabéns todos os confrades.

PARABÉNS

A ACJUS completou 6 (seis) anos de vida, dando um banho de cultural na cidade Mossoró e no estado do RN. Sendo reconhecida nacionalmente com uma das academias mais ativa e participativa na vida das comunidades. Parabéns a todos os confrades.

FELIZES

Essa é minha irmã Katia e sua filhinha, uma espécie de rosa que traz felicidade e carinho onde chega. Parabéns as duas.

FRASE

“O amor não se vê, nem se encontra nas palavras, mas num coração que permite o outro voar. Este amor às vezes está no silêncio de um olhar”. (Escritor e teólogo Ricardo Alfredo).