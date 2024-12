AGRADECIMENTO AOS AMIGOS E AMIGAS – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – Sonhar

“Nunca deixe de sonhar! sonhe, sonhe e novamente sonhe, até que os seus sonhos se tornem realidade.” (Escritor: Ricardo Alfredo)

AGRADECIMENTO AOS AMIGOS E AMIGAS

Caros amigos e amigas, jamais os chamaria de leitores, mais de amigos e amigas que ao longo dos anos vem acompanhando este simples escrivão provinciano e servo do Eterno Deus.

A minha gratidão, aos que de forma direta ou indireta vem ajudando a manter nesta página, as ideias de liberdade, fraternidade e igualdade, sendo os pilares de uma sociedade forte e comprometida com o verdadeiro humanismo.

Meus irmãos, e não somente amigos e amigas, vocês são especiais, pois quando estamos a ler um texto, uma pesquisa, um poema, estamos a conquistar a elevação da alma humana e nossa projeção para eternidade como imortais que somos.

Sinto-me alegre e grato, quando percebo que gastastes um pouco de tempo comigo, ao ler os textos, ideias e sonhos humanísticos que tenho proposto nesta página. Realmente sinto-me grato ao Eterno por permitir que este simples servo, seja um instrumento da sua paz e do seu amor nas simples linhas que escrevo.

Bem sei que em nossos dias, as possibilidades de leitura e de comunicação são imensas, porém, é um privilégio saber que dentre várias opções, você escolheu ler e analisar a escrita deste escrivão provinciano e servo do Rei Eternal.

Certamente, o meu coração está cheio de agradecimento pelo privilégio de ser lido, analisado e ajudado dia a dia em minha coluna. E quando, pelo símbolo que a vida ter, nos cruzamos na estrada da vida e quantas vezes trocamos ideias sobre o mundo físico e espiritual que escreveu em minha coluna.

Quando paro para pensar na eternidade, a minha alma cheia de emoção ora silenciosamente ao Eterno agradecendo por cada milésimo de segundo vivo, eis o milagre. Mesmo quando a vida está cheia de tempestades, a tua presença é constante, eis o milagre de viver. Hoje eu bem sei, que o tempo de vida na terra, é um milagre do teu amor.

Como não agradecer a ti, meu Rei e Senhor, que nas noites escuras da vida, descobrimos tua luz que indica o caminho e a saída. A tua misericórdia, o teu amor, a tua compaixão é que me sustenta. E quando, a alma compreender a tua graça maravilhosa, toda a nossa vida é tocada e o nosso coração cantar em adoração ao dizer: obrigado, Senhor pela tua bondade e misericórdia.

Portanto, quero agradecer em primeiro plano ao meu Rei e Senhor pelo dom da vida e da escrita e a vocês, meus amigos e amigas, que anônimo ou não, ajudam a manter o sonho da coluna viva e cheia de esperança e amor num mundo melhor.

VENCER NA VIDA – convidou a cantar comigo uma das mais lindas canções. Venha comigo mergulha no real prazer da vida que se sentir vivo e útil para o mundo.

Stand By Me – Ben E. King

Fique Ao Meu Lado Quando a noite chegar – Stand By Me

When the night has come

E a terra estiver escura

And the land is dark

E a Lua for a única luz que veremos

And the Moon is the only light we’ll see

Não, eu não terei medo

No, I won’t be afraid

Oh, eu não terei medo

Oh, I won’t be afraid

Contanto que você fique, fique ao meu lado

Just as long as you stand, stand by me

Por isso, querida, querida, fique ao meu lado

So, darlin’, darlin’, stand by me

Oh, fique ao meu lado

Oh, stand by me

Oh, fique

Oh, stand

Fique ao meu lado

Stand by me

Fique ao meu lado

Stand by me

Se o céu que contemplamos

If the sky that we look upon

Se despedaçar e cair

Should tumble and fall

Ou as montanhas desmoronarem até o mar

Or the mountains should crumble to the sea

Eu não vou chorar, eu não vou chorarI

won’t cry, I won’t cry

Não, eu não derramarei uma lágrima

No, I won’t shed a tear

Contanto que você fique, fique ao meu lado

Just as long as you stand, stand by me

E, querida, querida, fique ao meu lado

And, darlin’, darlin’, stand by me

Oh, fique ao meu lado

Oh, stand by me uau,

fique agora

Whoa, stand now

Fique ao meu lado

Stand by me

Fique ao meu lado

Stand by me

Querida, querida, fique ao meu lado

Darlin’, darlin’, stand by me

Oh, fique ao meu lado

Oh, stand by me

Oh, fique agora

Oh, stand now

Fique ao meu lado

Stand by me

Fique ao meu lado

Stand by me

Sempre que estiver em perigo, você não ficará ao meu lado

Whenever you’re in trouble, won’t you stand by me?

Oh, fique ao meu lado

Oh, stand by me Uou,

apenas fique agora

Wow, just stand now

Oh, fiqueOh, stand

Fique ao meu lado

Stand by me

COMENDA ACONTECEU

ACJUS agora no Requint, participando da entrega da Comenda Aconteceu. Foto ao lado do diretor da Revista Acontece e Portal Acontece, Marcelo Bento.

AS PARTEIRAS LEIGAS DO SERTÃO DE ANTIGAMENTE – Benedito Vasconcelos Mendes

No Distrito de Aracatiaçu, Município de Sobral, localizado no Norte do Estado do Ceará, vivia a Dona Chiquinha Aparadeira, que era a única aparadeira (Parteira) existente naquela vasta região sertaneja e que, devido a ausência na referida vila de médicos e de outras parteiras, tinha aparado praticamente, todos os nenéns que nasceram nos últimos 30 anos naquela região do sertão seco, quente e pobre do Ceará.

Para aplacar as dores do parto, Dona Chiquinha Aparadeira, procurava acalmar a parturiente, para melhor suportar as dores das contrações uterinas e para que tudo desse certo. Dona Chiquinha pedia as mulheres presentes que rezassem as orações dos dois santos protetores de parto, São Raimundo Nonato e Nossa Senhora do Bom Parto. São Raimundo Nonato era também protetor dos vaqueiros.

Além das orações, Dona Chiquinha recomendava que a gestante soprasse na boca de uma garrafa vazia, cheirasse cebola vermelha cortada, para espirrar e assim provocar a parição, que mascasse fumo de rolo e fumasse cachimbo. Era crença na região que o tabaco ajudava a dilatar a pélvis, daí o nome de cachimbeira, dado as parteiras que indicavam o uso de cachimbo (tabaco) para suas clientes durante o trabalho de parto.

Nos partos mais difíceis, quando o bebê vinha laçado no pescoço com o cordão umbilical, ou quando existia risco de morte da parturiente ao dar a luz, quase sempre, os familiares iam até a Fazenda Aracati pedir a minha avó paterna, Antônia Valdemar Mendes, que também era uma parteira prática (parteira tradicional), porém mais qualificada, para ajudar a aparar o bebê. Quando isto ocorria, minha avó preparava sua “bolsa de parto”, contendo tesoura para cortar o umbigo, linha zero para amarrar o umbigo, luvas e álcool para desinfetar a tesoura, a linha zero, as luvas e as mãos. Pendurava o leve “banquinho de parir”, feito de madeira de mulungu, na parte de trás da sela do animal e, sem demora, sentava de lado no silhão de sua égua de estimação, de nome “Lua”, e ia atender ao socorro solicitado. Minha avó não cobrava nada pelo seu trabalho, pois fazia parto com o único objetivo de servir ao próximo. A presença da minha avó no quarto de parto dava confiança aos familiares, à puérpera e à própria cachimbeira Chiquinha Aparadeira.

Se por ocasião do parto, o bebê viesse com o cordão umbilical enrolado no pescoço, o que tornava o parto de alto risco, era tradição no sertão dar o nome de José ou de Josefa, conforme fosse o sexo do neonato. Quando o recém-nascido saía da barriga da mãe, a placenta era retirada e enterrada no quintal. Depois do parto, a mãe bebia cerveja preta e água inglesa, para ajudar a desocupar os restos de placenta. O bebê recebia uma leve palmadinha para chorar, e assim começar a respirar o ar do ambiente externo, e era banhado com água morna, dentro de uma grande cuia de cabaça. Após o banho, a parteira espremia uma gota de suco de limão em cada olho do recém-nascido. A etapa seguinte era mostrar, para a mãe e para o pai, o pimpolho sadio e perfeito, sem defeitos físicos de nascença. Depois o rebento era colocado sobre a mãe para mamar.

Para avisar aos amigos das fazendas vizinhas que o menino tinha nascido, o pai dava um tiro para cima de bacamarte ou mesmo de espingarda bate-bucha, com muita pólvora, que era ouvido a longa distância.

Durante o resguardo de 40 dias da mãe, era recomendado uma dieta apropriada, para produzir leite, a base de carne de galinha, de angu, de mingaus de araruta (farinha de banana verde seca ao sol e moída), de maisena (a base de farinha de milho) e de outros cereais, sem o uso de alimentos reimosos, como carne de porco, carne de pato, carne de tatu-peba e de outras caças, bem como o consumo de ata (fruta também conhecida por pinha).

Usava-se também rapadura e cuscuz de milho para estimular a produção de leite da mãe. Por o ocasião dos 40 dias de resguardo, a mãe praticamente não saía da camarinha, pois só se levantava da rede ou da cama para ir ao banheiro e para ir à sala de jantar para fazer as refeições.

Era costume no sertão, a mulher, depois que descansava (depois de parir), receber visitas dos parentes e amigos, quando era servido, em pequenos cálices de vidro, licor de mutamba ou licor de jenipapo, que eram chamados de “mijo do menino”. Naquela época só se sabia o sexo do neném após o nascimento, o que obrigava a mãe a preparar o primeiro enxoval com batinhas e cueiros de algodãozinho branco, que podiam ser usados pelos bebês de ambos os sexos. Os visitantes presenteavam o neném com roupinhas, meias e toucas azuis, se fosse do sexo masculino, e meias, toucas, calcinhas e vestidinhos róseo, se fosse mulher.

A casa era aromatizada com incenso (fumaça e aroma de folhas da erva alfazema, também conhecida por lavanda, que eram queimadas nas brasas colocadas dentro de uma lata vazia de doce (vasilhame de doce de banana ou de goiaba). Um outro tipo de incenso usado era a queima de galhinhos de hortelã-pimenta, que tem uma fragrância agradável e relaxante. O incenso servia para aromatizar o ambiente, proporcionando bem-estar aos presentes, e afastar as energias negativas.

Antigamente, não existia fraldas descartáveis e se usava somente cueiros de algodãozinho, que eram lavados com sabão de coco caseiro (sabão da terra), secos ao sol, pendurados em barbante (corda de secar roupas) e perfumados com fumaça de folhas de alfazema, que além de aromatizar as peças, também servia de repelente para mosquitos, moscas e muriçocas.

Os meninos e as meninas, via de regra, eram batizados com nomes dos santos e das santas mais veneráveis no sertão, como José, Pedro, João, Antônio, Francisco, Raimundo, Sebastião e outros, enquanto as mulheres eram batizadas com os nomes de Maria, Fátima, Graça, Rita, Lourdes, Francisca, Raimunda, Antônia e de muitos outros nomes de santas.

LANÇAMENTO DO LIVRO DE UM AMIGO

Genivan Vale cumprimentando o amigo Manoel Mário – 2024

FEZ MUITO PELA JUVENTUDE E PELA POBREZA MOSSOROENSE

Padre Guido Tonelotto – Padre Guido . Um amigo muito especial que tive a honra de conviver. Senti muito a sua ausência. Conheci o seu trabalho com os jovens, inclusive contratamos alguns no Mater Christi. Faz muito falta. Levava Ciro para a Missa das Crianças na São José.

Graças a Deus Irmã Hellen, com todas as dificuldades , também continua o seu trabalho . Que sempre apareçam anjos na nossa comunidade.

POEMA – Variações sobre o Prazer

A vida é assim: a gente escolhe um caminho na esperança de que ele vá nos conduzir a um lugar de alegria. Tolos pensamos que a alegria está ao final do caminho. E caminhamos distraídos, sem prestar atenção. Afinal de contas, caminho é só caminho, passagem, não é o ponto de chegada. Com frequência, a gente não chega lá, porque morre antes. Mas há uns poucos que chegam ao lugar sonhado – só para descobrir que a alegria não mora lá. Caminharam sem compreender que a alegria não se encontra ao final, mas às margens do caminho. (Rubem Alves, in “Variações sobre o Prazer”).

ANIVERSARIANTES DA ACJUS

Parabéns, confreira FRANCI DANTAS! Saúde, paz e bênçãos divinas sobre ti.

Parabéns, doutora. Deus te abençoe com saúde e paz. Feliz Aniversário!!!

Feliz Aniversário, confreira Vanda Jacinto. Deus te abençoe com saúde e paz.

Parabéns ao Confreiro CLOVIS! Saúde, paz, alegria e muitas bênçãos de Deus!

FATOS HISTORICOS

Dr. Elder

Antônio Capistrano, Padre Sátiro Dantas, Pedro Almeida e Jota Belmont

ANIVERSÁRIO DE UM GRANDE AMIGO – ANTÔNIO CLÓVIS VIEIRA

AGRADECIMENTO

Agradeço cada amigo

Que me parabenizou

Agradecido estou

À quem se alegrou comigo,

Para nova idade eu sigo

Com fé e perseverança

Nessa vida que avança

Fiz o sexagenário

Que venha um centenário

Recheado de bonança.

Isso me deixa contente

Nadando em felicidade

Afeto e amizade

É sempre o melhor presente

Espírita, católico, crente…

Não faço acepção

Pois qualquer religião

Simboliza santidade

O que importa é amizade

Aquecendo o coração.

Mais uma vez agradeço

À cada amigo meu

Quem falou, quem escreveu

O que acha que eu mereço,

Seus afetos reconheço

Retribuo com carinho

Pois sei que nesse caminho

Repleto de alegrias

Andarei todos os dias

E nunca estarei sozinho.

Hoje mudei de idade

Fiz o sexagenário;

Neste meu aniversário

Expresso a felicidade;

Tenho amigos de verdade

Esse fato eu reconheço,

Amizade não tem preço;

Tudo a mim desejado

Me deixa emocionado

Pois nem sei se eu mereço.

RELATÓRIO: ATIVIDADES COM PÚBLICO/DIRETO E INDIRETO:

Concluído o ano Acadêmico de 2024 que foi todo ele dedicado ao confrade Petronilo Hemetério Filho, ressaltamos que embora não contabilizados os eventos realizados pela AMARP, AMOL e CLUBE DE MÃES RITA BASÍLIO, que tiveram como espaço o PCAMMM e com um público estimado de pelo menos 150 participantes, levantamos pelo nosso livro de registro eventos nº 01, páginas 148v/174, que nas principais ações realizadas diretamente ou em parceria, a nossa instituição aglutinou um público de 1452 pessoas presenciais, afora outras milhares que tomaram conhecimento e participaram indiretamente através dos meios de comunicação, principalmente por meio das matérias veiculadas pela TCM TELECOM CANAL 10, FM/TCM 95, FM SANTA CLARA 105, Blogs, Jornais, páginas institucionais e individuais, principalmente dos nossos associados e congêneres no Facebook, whatsapp, Instagram etc.

Não podemos deixar de registrar que nesse ano de 2024, a nossa instituição esteve representada na Europa pela confreira Welma Maria Ferreira de Menezes, além da excelente divulgação mundial que se repercutiu em mais de 30 países de quatro continentes, bem como em todos os estados da nossa federação, num trabalho importante da prestigiada instituição Rede Sem Fronteiras em face da nossa parceria quanto à organização da Convenção Internacional Cultural realizada em Mossoró com as delegações de 13 Países e 65 participantes de 22 estados.

Além de toda essa movimentação e promoção da nossa instituição, também participamos através dos nossos acadêmicos em muitos momentos acontecidos em nossa cidade e no RN, principalmente em reuniões institucionais realizadas pelo Rotary Clube Mossoró, Lions Clube, Maçonaria, Instituições educacionais de ensino superior e de ensino fundamental e médio, eventos no Poder Legislativo e Executivo, reuniões realizadas pelos Clubes de Mães, Conselhos Comunitários e outras sociais, participamos de Projetos Literários, Científicos, Culturais e Sociais, bem como de sessões promovidas pela AMARP, AMOL, ALAM, AFLAM, FIACMM, APLA, OAB, MAÇONARIA, etc.

Portanto, podemos concluir que 2024 foi um ano de grandes realizações que por dever de justiça, devemos creditar o êxito alcançado a toda uma conjunção de esforços do nosso corpo acadêmico, assim como as parcerias firmadas com instituições públicas e privadas e com nossas congêneres, além da credibilidade dos projetos e diretrizes da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, ACJUS, que estará em 2025 sempre presente nos grandes momentos da nossa cidade e do nosso estado.

ACADÊMICO JOSAFÁ INÁCIO DA COSTA (47) PATRONO: ANTÔNIO DA GRAÇA MACHADO

JOSAFÁ INÁCIO DA COSTA – INTELECTUAL QUE HONRA OS QUADROS DA ACJUS

TITULAR da cadeira 47 da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró – ACJUS, é considerado uma das maiores expressões CULTURAIS, EDUCACIONAIS e SOCIAIS de Mossoró, dada a sua competente atuação nos quadrantes engrandecedores da nossa cidade e do nosso estado- PROFESSOR, ESCRITOR, MAESTRO, GESTOR PÚBLICO, homem de fé e de família, esse UPANEMENSE de nascimento e MOSSOROENSE por adoção, ainda muito jovem, aqui chegou com o intuito de VENCER na vida e VENCEU, e para vencer, teve que estudar muito, estudar dias e noites para aprender, e depois ensinar o que aprendeu.

– ASSIM, graças ao seu CARÁTER, COMPETÊNCIA e DETERMINAÇÃO, foi alcançando os seus objetivos e os objetivos dos seus p…

[18:54, 16/12/2024] Francy Academia: – O Acadêmico JOSAFÁ INÁCIO DA COSTA, continuou vencendo ETAPAS, superando os OBSTÁCULOS até subir os degraus determinantes para a construção da sua BRILHANTE TRAJETÓRIA de vida, sem precisar derrubar ninguém, sem prejudicar e sem ferir, sempre respeitando os outros, sem qualquer ambição, inveja e desprovido de vaidade ou de maldade no coração.

– EM cada canto que se fala o seu nome, muitos têm uma boa lembrança, quando dizem: meu PROFESSOR, foi meu SECRETÁRIO na prefeitura, era o secretário preferido de DIX- HUIT ROSADO, foi meu MAESTRO no CORAL da Catedral de SANTA LUZIA, foi uma peça importante no processo da estadualizacao da FURRN (UERN), um homem de FÉ, homem SÉRIO, HONRADO, sem mácula na sua biografia, um latinista de escol, bom PAI, bom ESPOSO, homem LEAL, muito competente, nome que honra a nossa geografia HUMANA, CULTURAL e SOCIAL. Texto: José Wellington Barreto, representando o corpo acadêmico.

Homenagem – três certificados, dois Nacionais e um Internacional

Como simples servo que sou, reconheço que não sou merecedor de inúmeras homenagens. Todavia, quero agradecer aos meus pares pela generosidade e bondade para com este simples escrivão provinciano e servo do Eterno Deus.

CALENDÁRIO DA ALAM

A ALAM, em 2025 tem a seguinte programação em 2025

14 de março

07 a 13 de setembro

27 a 30 de dezembro

01 a 03 de fevereiro

ACJUS – ENCERRAMENTO DO ANO ACADÊMICO DE 2024

Concluímos o ano acadêmico de 2024 com uma Sessão Solene comemorativa aos 10 anos de fundação da nossa instituição, sem dúvidas, um evento marcante que foi realizado no dia 29/11 – no Teatro Alpha Lyra do Colégio Mater Christi.

Numa forma de gratidão, mas ao mesmo de reconhecimento às virtudes de algumas personalidades e instituições, outorgamos as medalhas Ruy Barbosa, Sátiro Cavalcanti Dantas e Maria Hélderi de Queiroz Diógenes Negreiros, além da comenda Cultural e Social acadêmico Milton Marques de Medeiros e o diploma de honra ao mérito Cultural e Educacional magnífica reitora Maria Gomes de Oliveira.

Na mesma sessão, e primeira vez, promovemos o lançamento de um livro sobre o acadêmico e Padre Sátiro Cavalcanti Dantas, numa organização do acadêmico Geraldo Maia do Nascimento.

TV CÂMERA – Memória Acadêmica – Trajetórias.

Ricardo Alfredo vem apresentando uma programação especial com diversos vídeos no programa da TV Câmara de Mossoró no RN. É só assistir e verificar pelas redes sociais, principalmente no Youtube.

PESQUISADOR E ESCRITOR RICARDO ALFREDO

Leia e ore comigo – Salmo 3

Este salmo é uma oração cheia de expectativa e de fé no eterno. Pois ele é recoberto de esperança em meio às tribulações da vida. O texto é do rei Davi que se encontrava num período de grandes angústias e de diversas tribulações. Este Salmo nos traz à lembrança que mesmo em dias difíceis podemos encontrar a paz e a segurança no Eterno, mesmo quando enfrentamos problemas e adversidades.

Davi clama ao Senhor e é ouvido — A salvação vem do Senhor.

Salmo de Davi, quando fugiu de diante da face de Absalão, seu filho.

1 Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários! São muitos os que se levantam contra mim.

2 Muitos dizem da minha alma: Não há salvação para ele em Deus. (Selá.)

3 Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça.

4 Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. (Selá.)

5 Eu me deitei e dormi; acordei, porque o Senhor me sustentou.

6 Não temerei os milhares do povo que se puseram contra mim e me cercam.

7 Levanta-te, Senhor; salva-me, Deus meu; pois feriste todos os meus inimigos no queixo; quebraste os dentes dos ímpios.

8 A salvação vem do Senhor; sobre o teu povo seja a tua bênção. (Selá.)

FELIZ ANO NOVO