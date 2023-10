AGN anuncia aumento de recursos e vai incrementar crédito para negócios no RN

A Agência de Fomento do Rio Grande do Norte (AGN) vai apresentar novos recursos para financimento de negócios no dia 30 deste mês. A instituição marcou um evento para a data para anunciar os valores e mais informações sobre o uso do crédito. A informação foi anunciada pela presidente do órgão, Márcia Maia, em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News Natal, nesta quinta-feira (5).

Márcia Maia destacou o potencial de impacto de uma agência de fomento para o desenvolvimento do Estado, sobretudo para os pequenos negócios e para os municípios menores. A concessão de crédito sem juros, segundo ela, também gera emprego e renda nessas áreas.

“Nosso objetivo é apoiar o empreendedor, os empresário, de modo, através de financiamentos. Então, a nossa missão é fomentar a economia local. Na hora que a gente chega a uma cidade e injeta recursos na ordem de R$ 300 mil ou R$ 400 mil reais em um município pequeno, às vezes de até 8 mil habitantes, imagine o impacto que tem isso na economia”, disse.

O empresário e empreendedor que busca acesso a crédito na AGN pode buscar mais informações no site da agência (agnrn.com.br) ou no telefone 84 9607-1360(WhatsApp). A sede do órgão fica em Natal, na rua Seridó, 466 – Petrópolis, mas a agência conta com parceiros que atuam na captação de empreendedores espalhados pelas regiões potiguares.