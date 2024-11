Agentes de trânsito do município recebem formação sobre regulamentações e vistoria veicular

Por Secom/PMM

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria de Segurança, Mobilidade Urbana e Trânsito (Sesdem), promoveu, nos dias 21 e 22 de novembro, capacitação com agentes de trânsito do município. O treinamento ocorreu no auditório do Previ Mossoró, com foco no aprimoramento dos conhecimentos técnicos e operacionais da equipe, reforçando o compromisso com a segurança e a melhoria contínua no trânsito da cidade.

Entre os tópicos abordados estão as normas e regulamentações estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). A capacitação também incluiu orientações detalhadas sobre como realizar vistorias minuciosas nos veículos, abrangendo:

Equipamentos de segurança: airbags, cintos de segurança, sistemas de freios, luzes, pneus, chassi e motor;

Identificação veicular: análise da numeração do chassi, motor e vidros, além das regulamentações em gerais e outros.

“Essa formação é também uma questão de respeito com o cidadão no sentido de que sempre o serviço tem que ser melhorado. Esse curso é fundamental para requalificação dos itens que o agente tem por obrigação verificar, a fiscalização e a identificação veicular, com objetivo final de promover a integridade da segurança de todos que estão utilizando as vias aqui em Mossoró”, frisou o diretor de Mobilidade Urbana, Luís Correia.

A capacitação é mais uma iniciativa da secretaria para qualificar seus servidores e melhorar os serviços prestados à população, fortalecendo as práticas de fiscalização e promovendo um trânsito cada vez mais seguro na cidade.

“Quando a gente informa, qualifica e educa com certeza o serviço na rua é de bastante relevância, isso vai refletir exatamente no trabalho para os profissionais e ao mesmo tempo reflete uma qualidade de serviço para a população. Portanto, com essas atualizações, com certeza a gente vai melhorar também o trabalho do nosso efetivo na rua, quanto para os serviços feitos pela nossa secretaria”, destacou o secretário municipal de Segurança, Walmary Costa.