O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, completou um mês com as portas fechadas nesta segunda-feira (3). O local sofreu danos causados pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. A previsão é de reabertura no Natal, segundo o Governo Federal.

Os temporais e cheias que atingem o Rio Grande do Sul desde 29 de abril já deixaram 172 mortos. Em boletim divulgado às 9h desta segunda-feira (3), a Defesa Civil do Estado ainda informou que 42 pessoas estão desaparecidas.

Em meio as tentativas de recuperação do aeroporto, uma nova vistoria acontece nesta segunda-feira, reunindo representantes da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), da Fraport, e do Governo Federal.

Durante a avaliação, foi constatado que será necessário reparar a rede elétrica e realizar reformas na pista, que sofreu danos. Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o asfalto da pista está esfarelando.

Aeroporto Salgado Filho deve reabrir apenas no Natal, diz governo

Por g1 RS

03/06/2024 13h32 Atualizado há 3 horas

Vista do Aeroporto Internacional Salgado Filho de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nesta segunda-feira, 03 de junho de 2024, que ainda com muitos pontos de alagamento. — Foto: GILMAR ALVES /ASI/ESTADÃO CONTEÚDO

Antes do fechamento, o Salgado Filho realizava uma média de 142 viagens diárias, tanto nacionais quanto internacionais. Desde então, mais de 4,2 mil voos foram cancelados.

O Rio Grande do Sul ficou sem voos internacionais, já que este é o único aeroporto no estado com autorização para tais operações.

Algumas áreas ainda estão alagadas no aeroporto. Arrozeiros locais ajudaram na drenagem, usando bombas de irrigação para remover grande parte da água acumulada. No entanto, os danos persistem, exigindo um investimento significativo em limpeza e reforma.

Apoio financeiro

O ministro de Apoio à Reconstrução do RS, Paulo Pimenta, anunciou que a Fraport, concessionária responsável pelo aeroporto, receberá financiamento para cobrir os serviços de reparo, que não estavam previstos no contrato de concessão.