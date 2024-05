O Aeroporto de Mossoró teve a operação de voos suspensa nesta terça-feira (14) para a realização de um serviço na pista de pouso e decolagem do terminal.

Os passageiros que tinham viagens marcadas – com saída ou chegada para a cidade do Oeste potiguar – foram pegos de surpresa, já que não foram informados do fechamento do aeroporto de forma antecipada.

Aeroporto de Mossoró suspende funcionamento para reparação na pista de pouso

Passageiros foram pegos de surpresa e, segundo Infraero, pelo menos dois voos previstos para a tarde desta terça-feira foram cancelados.

Voo de Recife para Mossoró foi cancelado; passageiros aguardavam para embarcar — Foto: Iara Nóbrega/Inter TV Cabugi

De acordo com a Infraero, que administra o terminal, a suspensão da operação ocorreu “por conta de reparo necessário devido às obras de reforço e recapeamento da pista de pouso e decolagem”.

“O responsável pela empresa contratada pela Infraero para as obras está providenciando o devido reparo do trecho para a liberação com segurança da pista”.

Alguns passageiros que esperavam pegar o voo de Recife para Mossoró descobriram apenas no próprio aeroporto da capital pernambucana que não conseguiriam viajar.

Segundo a Infraero, dois voos, ambos da Azul Linhas Aéreas, que aconteceriam na tarde desta terça-feira foram cancelados:

voo 2848 (Recife – Mossoró), previsto para as 14h25

voo 4656 (Mossoró – Recife), previsto para as 15h

A Infraero informou que trabalha, junto com a empresa contratada, para que o problema seja solucionado nesta terça-feira (14).