Aeroporto de Mossoró: com mais voos, número de passageiros deve crescer 410% na Páscoa

A Infraero, administradora do Aeroporto de Mossoró, espera a movimentação de mais de mil passageiros durante o feriadão da Páscoa no terminal potiguar. Se confirmado o número aguardado, a quantidade de viajantes será cinco vezes maior do que a registrada no mesmo período do ano passado.

A expectativa de alta é acompanhada do aumento de voos no equipamento. Na Páscoa do ano passado, entre os dias 6 e 10 de abril, foram quatro aeronaves que pousaram ou decolaram do aeroporto. Para este ano, desta quinta (28) até a segunda-feira (1º), serão 20 aviões que utilizarão o terminal.

Dos 12 aeroportos da Infraero, o de Mossoró é o que tem maior previsão de aumento na movimentação de passageiros. O terminal conta com voos para Natal, Fortaleza-CE e Recife-PE.

Números na Páscoa:

2024 (estimado)

Aeronaves: 20

Passageiros: 1.004

2023 (movimentação)

Aeronaves: 4

Passageiros: 197