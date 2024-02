Aeronáutica começa construção de hospital de campanha para atender casos de dengue no Distrito Federal

Depois que o Distrito Federal decretou estado de emergência por causa do surto de dengue, a Força Aérea Brasileira (FAB) começou, nesta sexta-feira (2), a construção do hospital de campanha para atender casos de dengue em parceria com o Governo do Distrito Federal (GDF).

No vídeo, um funcionário em um trator faz a preparação para a montagem da unidade no local e militares da FAB descarregam equipamentos que serão utilizados no hospital.

O hospital de campanha para atender casos de dengue vai funcionar em Ceilândia, no Distrito Federal, e os atendimentos estão previstos para iniciarem na segunda-feira (5).

A unidade fica ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ceilândia, perto da Feira do Produtor, na divisa com o Sol Nascente.

A mobilização para a montagem da estrutura começou na sexta-feira com o transporte de profissionais e insumos por meio de uma aeronave da FAB. O pouso do avião foi às 3h deste sábado (3), em Brasília (veja imagem acima).

Durante a tarde deste sábado, a preparação do local para a montagem da estrutura do hospital foi iniciada.

Equipe de saúde do hospital de campanha

De acordo com o brigadeiro médico da Aeronáutica Maurício Braga, são 29 profissionais de saúde: 20 do Rio de Janeiro e nove de Brasília. Ao todo são:

Sete médicos: quatro clínicos e três pediatras

22 profissionais de saúde: enfermeiros, técnicos de enfermagem e de laboratório.

Os 29 profissionais vão se dividir em dois turnos: 8h às 17h e das 17h às 8h.

Casos no DF

O Distrito Federal registrou um aumento de 920,5% nos casos prováveis de dengue nos primeiros dias de 2024, se comparado ao mesmo período do ano anterior.

Ao todo, seis pessoas morreram devido à doença na capital. Além disso, a pasta investiga a morte de outras 24 pessoas com suspeita de dengue.

As regiões com mais casos de dengue são:

Ceilândia: 7.069

Sol Nascente/Pôr do Sol: 1.827

Brazlândia: 1.716

Taguatinga: 1.703

Samambaia: 1.611

Mortes por região

Ceilândia: 2

Estrutural: 1

Guará: 2

Lago Sul: 1