Aécio foi um dos principais articuladores da vitória de Lira

Aliados do governador de São Paulo, João Doria, atribuem o apoio de parte da bancada do PSDB ao deputado Arthur Lira (PP-AL) na eleição para presidência da Câmara a uma ação nos bastidores do deputado Aécio Neves (PSDB-MG), um dos principais responsáveis pela instabilidade política do país desde 2014, ao contestar a eleição de Dilma Rousseff. A reportagem é do jornal O Globo.

O PSDB era um dos partidos do bloco de Rodrigo Maia (DEM-RJ), que tentou, sem sucesso, emplacar Baleia Rossi (MDB-SP) no comando da Casa.

Pelo menos oito deputados do PSDB, de um total de 31, são ligados a Aécio. Nos bastidores, porém, segundo fontes da sigla, Aécio contava que quase metade da bancada poderia votar em Lira, a despeito do apoio a Baleia. A votação foi secreta. O resultado só não teria sido pior porque Doria e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso pediram que os parlamentares continuassem no bloco. Maia, porém, descarta que Aécio tenha trabalhado por Lira.

“O PSDB foi o resultado da soma dos esforços (dos governadores) Doria, Eduardo Leite (RS), Reinaldo Azambuja (MS) e do Aécio. O Aécio foi decisivo para terminar de fechar o bloco. Essa é a minha visão”, disse o ex-presidente da Câmara.

Brasil 247