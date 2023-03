AeC abre 200 vagas para atendente em Mossoró

A companhia de tecnologia e atendimento (AeC) abriu 200 vagas para atendente em Mossoró. A função é responsável pela assistência a clientes por meio de diversos canais de comunicação. Além de remuneração compatível com o mercado, os contratados terão direito a benefícios como plano de saúde e plano odontológico.

Para participar do processo seletivo, é necessário ter mais de 18 anos e Ensino Médio completo. Os interessados devem se cadastrar no site https://sou.aec.com.br. A primeira etapa do recrutamento é realizada pela internet, por isso é muito importante o candidato manter o contato atualizado no portal.