Advogados de Lucas Paquetá pedem adiamento de envio da defesa

A Federação Inglesa de Futebol (FA) denunciou no dia 23 de maio o brasileiro Lucas Paquetá por má conduta em relação a apostas esportivas em jogos do futebol inglês. De acordo com o comunicado, o meia do West Ham, teria forçado cartões em quatro partidas da Premier League. Segundo o jornal inglês ‘SunSport’, o jogador pode ser banido definitivamente.

A defesa de Paquetá pediu mais tempo para poder analisar o processo, pois entendem que não houve tempo hábil para apresentar a resposta. A informação é da jornalista da TNT Sports, Monique Danello.

Lucas Paquetá está concentrado com a Seleção Brasileira para os amistosos contra o Estados Unidos e México, em seguida, a Canarinho disputará a Copa América que será realizada em solo americano.

Até o momento, a CBF decidiu manter o jogador no grupo.